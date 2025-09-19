Brett James morto in un incidente aereo: i drammatici precedenti nella storia della musica

Brett James Cornelius, noto nel panorama country semplicemente come Brett James, è morto poche ore fa in un tragico incidente aereo in North Carolina, aveva 57 anni. Ma cosa è successo esattamente? Ecco quello che sappiamo al momento.

L’incidente aereo: cosa è successo

L’aereo su cui viaggiava, un velivolo leggero (modello Cirrus SR22T) è precipitato nei pressi di Franklin, non lontano dalla scuola elementare Iotla Valley Elementary. A bordo c’erano tre persone: nessuno si è salvato. Forse si è trattato di un guasto al motore anche se, al momento, la Federal Aviation Administration e il National Transportation Safety Board stanno ancora indagando sulle cause del disastro.

Chi era Brett James

James nacque il 5 giugno 1968 a Columbia, Missouri. Studiò inizialmente medicina, ma lasciò l’università per inseguire il suo vero sogno: la musica. Nel 1995 pubblicò il suo album di debutto come cantante solista con la Career Records ma, nonostante le sue doti vocali, la sua ebbe inizialmente un successo moderato. Ben presto però lui trovò la sua strada come autore di canzoni, collaborando con alcuni tra i più celebri artisti country e pop. Tra i suoi brani più famosi spicca ‘Jesus, Take the Wheel’, interpretata da Carrie Underwood: la canzone non solo scalò le classifiche, ma gli valse il Grammy come “Miglior canzone country” e nel 2020 fu introdotto nel Nashville Songwriters Hall of Fame. Insomma, benché avesse iniziato come cantante, è soprattutto come autore che James ha lasciato un’impronta indelebile nella musica attraverso canzoni intense ed emotive e ben costruite nella melodia.

Tanti musicisti sono morti in incidenti aerei

Purtroppo la storia della musica è segnata da diversi incidenti aerei che hanno stroncato carriere e vite molto giovani. Da quello di Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper, morti nello schianto di un aereo leggero nell’Iowa, episodio passato alla storia come The Day the Music Died nel lontano 1959 fino alla morte di Otis Redding nel 1967: Il suo aereo privato cadde nel Wisconsin; aveva solo 26 anni. Anche il chitarrista di Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, perse la vita in un incidente aereo in Florida nel 1982. Più di recente, nel 2001, Aaliyah, stella del R&B, è morta a solo 22 anni alle Bahamas in un incidente legato al sovraccarico del velivolo su cui viaggiava.