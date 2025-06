Brescia pronta allo start ’1000 Miglia’, che emozioni!

1000 Miglia, auto con pezzi unici in una gara senza tempo, cultura dello stile, del design, dell’arte: questi alcuni dei concetti della celebre manifestazione automobilistica giunta alla 43ª edizione. Un viaggio per valorizzare la bellezza del paesaggio italiano, con questo spirito è nato il progetto L’Italia della 1000 miglia cioè l’ammirazione per i territori attraversati dalla Freccia Rossa alla scoperta dell’unicità e le eccellenze d’Italia.

Come da tradizione, partenza dalla città della Leonessa il 17 giugno, cinque giorni di gare sino al 21 giugno, la Freccia Rossa tornerà a ripercorrere le leggendarie gare anteguerra, correndo su un percorso a ’figura otto’ come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. All’edizione di quest’anno si sono iscritte oltre 400 vetture. Dal 1927 la 1000 Miglia si identifica nella città delle sue origini, Brescia luogo di partenza e arrivo sin dalla prima edizione. Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Aymo Maggi e Renzo Castagneto, i ’Quattro Moschettieri’ hanno dato vita a quella che, ancora oggi, è conosciuta come ’la Corsa più bella del mondo’. Il suo nome deriva dalla lunghezza del percorso, a forma di ’otto’ da Brescia a Roma e ritorno, lungo circa 1.600 chilometri equivalenti a circa 1000 miglia. Si parte il 17 giugno, ma nei giorni precedenti sono previste alcune attività come quella della domenica nel centro di Brescia con le verifiche tecniche delle vetture, lunedì 16 al teatro Grande ci sarà il Talk Mille Forme in cui di discuterà dell’evoluzione del design delle vetture in funzione delle prestazioni, alla presenza di progettisti del mondo del car design, tra i quali Andrea Zagato e Pietro Camardella.

La bandiera del via sventolerà alle 12.30 del 17 giugno da viale Venezia, prima tappa Brescia-San Lazzaro di Savenna, per poi seguire, nei giorni successivi, i passi della Raticosa della Futa verso Roma per poi risalire attraverso la Toscana e Romagna e ancora sugli Appennini, scendendo sino a Empoli poi lungo la costa tirrenica, valicare il passo della Cisa, penultima tappa Parma. Le squadre termineranno la gara dove tutto è iniziato dopo cinque giorni e poco più di 1000 miglia, la parata di arrivo accoglierà i piloti sulla rampa del viale Venezia a Brescia.

Raffaella Parisi