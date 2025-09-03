Breathtaking a Venezia, un viaggio immersivo (con Sting) nell’inquinamento dei mari a Casa Sanlorenzo: “La plastica ci toglie il respiro”

Una riflessione sull’effetto devastante delle plastiche e delle microplastiche negli oceani. È stata inaugurata Breathtaking, la mostra che battezza Casa Sanlorenzo, il nuovo hub culturale del brand della nautica a Venezia. L’installazione ideata e realizzata da Fabrizio Ferri – fotografo e artista di fama internazionale – evidenzia e denuncia la stretta correlazione tra l’inquinamento dei mari e le conseguenze letali per la nostra vita.

Casa Sanlorenzo a Venezia

Immersa in una villa degli anni ‘40 restaurata e con vista sulla Basilica di Santa Maria della Salute, Casa Sanlorenzo è stata ristrutturata dal direttore artistico di Sanlorenzo, l’archistar Piero Lissoni, e concepita come un luogo in cui “si incontrano design, dialogo e consapevolezza ambientale”. L'apertura di questo spazio, accessibile dal primo ponte pedonale costruito a Venezia dal 2008, segna un nuovo capitolo audace nel percorso di Sanlorenzo, dove l'eccellenza nel mondo della nautica incontra uno scopo artistico e sostenibile.

Fabrizio Ferri

Dopo il debutto al Museo di Storia Naturale di Milano all'inizio di quest'anno (più di 40.000 visite in quattro settimane), Breathtaking arriva a Venezia per il suo nuovo capitolo, con un elemento del tutto inedito: un ritratto della leggenda musicale e attivista Sting. In questa toccante serie di opere, Ferri incapsula 13 figure iconiche in plastica, tenendole sospese in un’immobilità senza respiro. Le immagini suggestive evocano il soffocamento silenzioso degli ecosistemi marini sotto il peso della contaminazione da plastica. “Non molto tempo fa – racconta - ho visto alcune inquietanti fotografie di un delfino e di una foca soffocati da sacchetti di plastica. Guardando queste immagini ho acquisito una nuova consapevolezza: la forza letale della contaminazione dei mari e degli oceani che causiamo con la plastica e le microplastiche non uccide solo gli oceani, stiamo uccidendo noi stessi. Per condividere questa consapevolezza, ho concepito questa installazione, Breathtaking, e ho scattato una serie di drammatici ritratti di famosi talenti internazionali come se fossero asfissiati dalla plastica, e il cui impegno nel progetto è stato immediato e sentito”.

Ciascuna stampa in grande formato è appesa su una parete nera, trafitta da due chiodi in ferro battuto forgiati a mano. “Lo spettatore viene immerso all'interno di questa installazione, al centro della quale è collocata una bara di vetro trasparente riempita d’acqua”; conclude Ferri. Marina Abramović ha dato il suo (prezioso) contributo all'installazione proponendo di ricreare l’assenza di suono del silenzio degli abissi attraverso l’utilizzo di cuffie insonorizzanti.

Fabrizio Ferri con Susan Sarandon

Durante il Festival del Cinema di Venezia e la Biennale di Architettura 2025, l'inaugurazione della mostra ha riunito figure di spicco dei mondi della nautica, dell’architettura, dell’arte e del cinema, tra cui l'attore pluripremiato Willem Dafoe, il cui ritratto appare tra le opere, insieme a quelli di Sting, appunto, Helena Christensen, Misty Copeland, Charlotte Gainsbourg, Gala Gonzalez, Julianne Moore, Bridget Moynahan, Carolyn Murphy, Isabella Rossellini, Susan Sarandon, Naomi Watts.

"Casa Sanlorenzo è una naturale estensione della nostra filosofia, dove bellezza e responsabilità vanno di pari passo", spiega Massimo Perotti, Executive Chairman Sanlorenzo: "Con Breathtaking, apriamo le nostre porte non solo all'arte, ma a un dialogo più profondo sul futuro dei nostri oceani. Questa non è solo un’installazione. È una dichiarazione di intenti".

Breathtaking – curata da Geraldina Polverelli Ferri e Cristiano Seganfreddo – è stata prodotta fotograficamente a New York da Geraldina Polverelli Ferri e in Italia con il supporto di Nobile Agency e realizzata in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, grazie al sostegno di Credem Euromobiliare Private Banking. La mostra è aperta al pubblico da martedì 2 settembre fino a domenica 23 novembre, dalle 11.00 alle 19.00 (dal giovedì alla domenica).