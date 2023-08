“Breaking Bad“: addio Margolis

Addio all’attore statunitense Mark Margolis, che ha recitato in una performance imponente nei panni del vendicativo trafficante di droga Hector Salamanca nella serie tv Breaking Bad - Reazioni collaterali (2009-2011): il suo personaggio, che faceva parte dei vertici del “cartello messicano“ di narcotrafficanti, a seguito di un colpo apoplettico era rimasto muto e paralizzato e per comunicare utilizzava un campanello installato sulla sua sedia a rotelle. Margolis aveva 83 anni. Era noto anche per la serie Better Call Saul (dove si è segnalato per l’interpretazione di Don Héctor “Tio” Salamanca), lo spin-off di Breaking Bad; era stato anche nel film Scarface di Brian De Palma (1984).