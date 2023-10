Brad Pitt regala a Jennifer Aniston la villa dove vivevano insieme: ritorno di fiamma?

Prima la favola, con la storia d'amore e il matrimonio da sogno. Poi il divorzio e il sogno che si infrange. Il sogno non solo della sposa, ma anche di milioni di fan della coppia. Quello fra Jennifer Aniston e Brad Pitt è stato uno dei matrimoni più sognati dagli appassionati di gossip degli ultimi decenni. E infatti quando i due attori si sono separati sono stati molti i commenti di delusione da parte dei fan.

Poi Brad Pitt ha creato una famiglia con Angelina Jolie, una bella e numerosa famiglia. Ma Jennifer Aniston è rimasta per molti fan un simbolo. E questo suo essere simbolo di "quelle che non ce l'hanno fatta" l'ha resa particolarmente popolare al di là dei ruoli che ha interpretato al cinema e in tv.

Quando la storia d'amore fra Brad Pitt e Angelina Jolie è finita, ecco che in tanti hanno pensato alla grande opportunità per il suo riscatto. La coppia però non si è ricomposta, ormai i tempi non erano più maturi nonostante il grande affetto rimasto tra Pitt ed Aniston.

Affetto che però è sfociato in altro: Jennifer Aniston ha compiuto cinquant'anni e per il suo compleanno Brad Pitt le ha regalato la villa di Beverly Hills nella quale vivevano insieme quando erano sposati. La casa vale 79 milioni di dollari, ha quattro camere da letto, piscina e un campo da tennis. Dopo questo, nessuno potrà mai più affermare che "basta solo il pensiero". Adesso sono tanti gli appassionati di gossip e fan della ex coppia a sperare in una riconciliazione anche in senso romantico fra i due.