Brad Pitt sulle Dolomiti: l’incontro con Mauro Corona

Bolzano, 21 settembre 2023 – Legati dalla stessa passione, quella per la montagna. Uno, Brad Pitt, icona di Hollywood e fervente assertore della “dottrina” eco-friendly tanto da fare della sostenibilità il suo mantra già dai tempi in cui Angelina Jolie portava ancora la fede di Brad al dito. L’altro, Mauro Corona, lo scrittore alpinista e scultore, conosciuto per aver aperto ben 300 vie di arrampicata sulle Dolomiti. Ed è proprio sulle Dolomiti, precisamente sul Lago di Misurina, che i due vip si sono trovati. L’incontro insperato è stato l’occasione per fare conoscenza, del resto la montagna può essere una meta rivolta a chi ama la solitudine, ma anche un luogo di amicizia e convivialità. “Con Brad Pitt a Misurina” è il brevissimo messaggio che Mauro Corona ha pubblicato sui social per sancire il lieto evento.

Brad Pitt in Italia: vacanza all’insegna del relax

La stella di Hollywood è atterrata lo scorso lunedì con un volo privato all'aeroporto di Bolzano e sta trascorrendo alcuni giorni di relax tra Merano e le Dolomiti. Secondo voci non confermate potrebbe essere in zona per preparare un film. Chissà se una delle location sarà proprio il lago di Misurina, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, dove ha fatto conoscenza dello scrittore di Erto.