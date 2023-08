Brad Pitt-stop: interrotto il film sulla Formula 1

Si fermano le riprese di Apex, il film targato AppleTV+ sulla Formula 1 che vede come protagonista Brad Pitt ed è diretto da Joseph Kosinski, regista di Top Gun: Maverick. Il divo, secondo il Sun, ha deciso di fermare la produzione in Europa per solidarietà nei confronti degli attori hollywoodiani del sindacato Sag-Aftra in sciopero. Nel film, in cui è affiancato da Javier Bardem e da e Damson Idris, Pitt interpreta un pilota che dopo un incidente grave ha deciso di abbandonare la pista, ma finisce per tornarci per lanciare un giovane talento.