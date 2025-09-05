Che acquisto per Brad Pitt: nuova villa a Hollywood da 12 milioni di dollari

Los Angeles (Usa), 4 settembre 2025 – Nuova casa per Brad Pitt. La star del cinema, che compirà 62 anni il prossimo dicembre, ha acquistato per la notevole cifra di 12 milioni di dollari una villa sulle colline di Hollywood. Si tratta, come raccontato dal New York Times, di una struttura con sei camere, otto bagni e una piscina con jacuzzi costruita su un terreno di circa 1350 metri quadri nel quartiere di Outpust Estates, uno dei più lussuosi di tutta Los Angeles. L'investimento di Brad Pitt è arrivato poco dopo aver completato la vendita della sua vecchia residenza di Los Feliz, svaligiata da un gruppo di ladri mentre l'attore si trovava a Londra per le riprese del film F1.

Nuovo investimento per Brad Pitt

L'attore premio Oscar si è aggiudicato la lussuosa villa riuscendo pure a risparmiare due milioni dal valore iniziale stimato di 14 milioni di dollari. Dotato di splendida vista sull'Oceano Pacifico, l'immobile apparteneva precedentemente al chitarrista dei 'The Killers', Dave Koening. Quest'ultimo aveva acquistato a sua volta la casa nel 2021 dal fondatore di Grindr, Joel Simkhai, per una cifra pari a 9,6 milioni di dollari (ancora inferiore alla cifra sborsata da Pitt) e ci abitava insieme alla compagna. Brad Pitt avrà in questo modo come nuovi vicini di casa altri voti noti del cinema americano come Ben Affleck e Orlando Bloom. Prosegue un periodo molto attivo dal punto di vista immobiliare per l'attore di 'Seven' e 'Fight Club' fra gli altri, che ha inoltre da poco acquistato una villa su una scogliera a Carmel Highlands dal valore di circa 40 milioni di dollari. Oltre alla casa di Los Feliz, la star ha appena venduto un altro complesso residenziale a Los Angeles per 33 milioni di euro.

Una villa blindata

L'accordo tra Brad Pitt e i coniugi Kewing era stato ultimato lo scorso 5 agosto, in un periodo non proprio positivo per l'attore. Il giorno successivo alla firma dei documenti, infatti, era venuta a mancare all'età di 84 anni la madre Jane Etta, che lo aveva sostenuto sin dai primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni '80. Un acquisto in un quartiere lussuoso e isolato, avvenuto a seguito del maxi-furto nella villa di Las Feliz subito dall'attore mentre si trovava a Londra per lavoro: a garantire la sua privacy nella nuova dimora, oltre all'ingresso blindato, saranno la folta vegetazione che circonda la struttura e gli avanguardistici sistemi di sicurezza installati all'interno dello spazio.