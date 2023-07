Bracco crescerà nell’imaging e nella diagnostica di precisione

Fulvio Renoldi Bracco, 58 anni, vicepresidente e amministratore delegato (nella foto) della Bracco Imaging, controllata dalla capogruppo Bracco Spa cui afferiscono anche Bracco Medical Technologies e Centro Diagnostico Italiano (fatturato nel 2022 di 1,782 miliardi) sta traghettando il gruppo farmaceutico verso la diagnostica mondiale di precisione.

Già detentore di brevetti come quello dell’iopamidolo, il liquido di contrasto con cui si eseguono le Tac, di radiofarmaci usati per la medicina nucleare, anche nel piano di espansione sono compresi nuovi e rivoluzionari prodotti come il tracciante per la medicina nucleare rh-Psma che individua il tumore alla prostata metastatico o il gadopliclenolo che rende più efficace e sicura la risonanza magnetica.

In autunno è prevista l’inaugurazione del quartiere generale Bracco in via Folli 50 a Lambrate ristrutturato come campus con laboratori di genomica mentre da aprile è attiva anche la Bracco Japan. E in Cina sarà rafforzata l’alleanza con Shangai Pharma che partecipa al 30% la locale fabbrica.