I Boyzone ci riprovano, altra reunion in vista

Roma, 5 settembre 2025 – Boyzone sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. La band irlandese, che ha segnato gli anni ’90 con una serie di hit diventate inni generazionali, potrebbe tornare sul palco nel 2026 per un tour speciale. L’annuncio, ancora velato ma sufficiente ad accendere l’entusiasmo dei fan, è arrivato da Ronan Keating durante un’intervista al Scott Mills Breakfast Show su BBC Radio 2. Ecco cosa ha detto.

Ronan Keating: “Forse non è ancora il momento di chiudere il libro”

Il cantante 48enne ha raccontato come la scintilla sia scattata grazie al successo della docu-serie ‘Boyzone: No Matter What’, trasmessa da Sky. “La reazione è stata incredibile, pensavamo che la nostra storia si fosse conclusa, ma ci siamo guardati e abbiamo capito che forse non è ancora il momento di chiudere il libro. Abbiamo iniziato a parlarne e crediamo che il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per fare qualcosa insieme”.

Il viaggio continua…

Un indizio ulteriore è arrivato dai canali social ufficiali della band: una foto del gruppo accompagnata dalla scritta the journey continues e un invito ai fan a iscriversi a una mailing list dedicata. Segnali chiari che la macchina del ritorno è già in moto. Per i Boyzone non sarebbe la prima reunion. Dopo lo scioglimento del 2000, i cinque membri originari (Ronan Keating, Keith Duffy, Mikey Graham, Shane Lynch e Stephen Gately) si ritrovarono nel 2007, dando vita a una seconda stagione di successi live. L’ultima tournée, Thank You And Goodnight, tra il 2018 e il 2019, era stata annunciata come un addio definitivo alle scene. Da allora, silenzio, fino a oggi.

Un ritorno nel ricordo di Stephen Gately

Il ricordo di Stephen Gately, scomparso prematuramente nel 2009 a soli 33 anni, resta centrale nella storia della band e inevitabilmente accompagnerà ogni nuovo passo del gruppo. “Stephen è sempre con noi”, hanno ripetuto più volte i membri rimasti, sottolineando come ogni esibizione sia anche un omaggio alla sua memoria. Gately è morto nella sua casa di vacanza a Maiorca. L’autopsia stabilì che la causa del decesso era edema polmonare acuto dovuto a cause naturali.

Con sei singoli e cinque album arrivati al numero uno nel Regno Unito, e brani di successo come ‘Love Me For A Reason’, ‘Words’ e soprattutto ‘No Matter What’, i Boyzone hanno lasciato un segno profondo nella musica pop. Il 2026 potrebbe riportare quella magia in tour, riunendo vecchi e nuovi fan per celebrare una carriera che, a quanto pare, ha ancora pagine da scrivere. Così, dopo quella dei Take That e quella (annunciata) delle Spice Girls, ecco un’altra reunion che ha il gusto inconfondibile degli anni ‘90.