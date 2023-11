Bowl cut, l’iconico taglio dei Beatles torna di moda

Roma, 10 novembre 2023 – Il bowl cut, questo il nome inglese, è un taglio che ha avuto origine negli anni ’20 e poi è diventato popolare soprattutto negli anni ’60. Lo chiamano anche a scodella perché il taglio dei capelli fa pensare all'immagine di una scodella rovesciata sulla testa di chi lo porta. Di solito, la frangia è diritta e mette in evidenza le caratteristiche del viso, come la forma delle sopracciglia, degli occhi e il profilo del naso. Nella parte posteriore, invece, c'è più spazio per la creatività, poiché il taglio può essere simmetrico rispetto alla parte anteriore o lasciato più lungo.

Celebrities

Questo stile è diventato iconico grazie a musicisti come i Monkees e, naturalmente, i Beatles.Nel 1963 la stilista Mary Quant, chiese a Vidal Sassoon, noto parrucchiere inglese, un taglio sperimentale e innovativo, fresco, in grado di rompere con la tradizione. Fu così che Sassoon realizzò sulla chioma della famosa designer il celebre taglio a cinque punte (due sulle tempie, tre sulla nuca, col risultato di una sorta di bob più particolare, meno pieno e decisamente più sfilato). In tempi, il bowl cut più recenti è stato sfoggiato da molte star maschili e femminili che lo hanno riproposto e rivisitato secondo diverse variazioni: si pensi agli attori Jim Carrey, Anne Hathaway, Charlize Theron, a Demi Moore in ‘Ghost’, a Milla Jovovic in ‘Giovanna d’Arco, alla modella e influencer Lily Collins, all’interprete e regista Micaela Ramazzotti, ma anche ai cantanti Lazza, Sethu e Ultimo.

A chi sta bene

Il bowl cut è caratterizzato da linee semplici, geometriche e pulite, ed è un'opzione di stile che può essere facilmente riconosciuta grazie alla sua forma distintiva. Tuttavia, è importante notare che questo stile di capelli potrebbe non essere adatto a tutti e dovrebbe essere personalizzato in base alla forma del viso e al tipo di capelli di ciascun individuo per ottenere il risultato desiderato. Prima di decidere è bene consultare un professionista esperto e qualificato nell’hair styling. Ad ogni modo, in linea di massima, il taglio a scodella funziona particolarmente bene su visi ovali o a cuore, ma può essere adattato, in forma e lunghezza, anche ad altre tipologie di volto. Rende soprattutto sui capelli lisci o leggermente ondulati. Richiede cura e regolazione periodica del taglio. È ideale per chi ama gli stili dall’aria retrò.

Come pettinarsi a casa

Per ottenere un look favoloso e alla moda con il taglio a scodella, anche quando si asciugano i capelli a casa, da soli, occorre farlo in modo appropriato. Bisogna iniziare dalla messa in piega dei capelli lisci, arrotondando le punte. Il primo passo consiste nell'usare una piastra per capelli e applicare uno spray lisciante termo-protettore. Successivamente, vanno modellate le estremità dei capelli con le dita, utilizzando gel, cera o pasta modellante per ottenere la forma arrotondata desiderata. Stesso procedimento anche per la frangia.

