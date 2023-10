Importante investimento retail per Luisa Spagnoli che apre una Boutique monomarca a gestione diretta all’interno del prestigioso Dubai Mall di Dubai, UAE. La nuova boutique, situata al primo piano del Mall, ha una superfice di 100 mq con due grandi vetrine. L’ambiente è lussuoso ed elegante. "Il mercato degli Emirati Arabi Uniti è per noi strategico – dice Nicoletta Spagnoli, ad e Direttore Creativo del Brand –. Dubai è un luogo di riferimento per lo shopping globale".

E.D.