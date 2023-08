Botte da rapper, ma è quasi un (doppio) gioco

di Andrea

Spinelli

Up patriots to arms. Le polemiche sotto il solleone degli ultimi giorni hanno portato alla mobilitazione fuori stagione del popolo della musica, dando vita sul web a polarizzazioni che hanno consentito all’uno e all’altro contendente di contare i propri seguaci e valutarne la reattività su determinati argomenti. Operazioni di marketing, insomma, volte col loro battere la lingua sul tamburo a spaccare il mondo dei social nella certezza che lo scontro fra gladiatori dell’arena paga sempre.

Il primo corpo a corpo, anzi “dissing” per dirla nel gergo del rap, è stato quello fra Luchè e Salmo. I due sono tre anni che se le suonano a colpi di rime – “dissare” significa, infatti, attaccare, screditare, qualcosa o qualcuno – e quest’estate ci hanno dato dentro; uno, Luchè, ricordando a Salmo di aver regalato lo scorso anno diecimila biglietti per riempire San Siro (fatica sprecata, perché il sold-out per il rapper sardo non è arrivato lo stesso) e quest’ultimo ribaltando le accuse con il dissing Dove volano le papere, scoperta parodia del titolo dell’ultimo album del rivale Dove volano le aquile.

La scintilla che ha appiccato l’incendio, dando il la a una serie infinita di dissing e contro-dissing per la gioia del pubblico ammassato sulle gradinate virtuali del web ad invocare pollice alto o pollice verso. Il 7 ottobre i due dovrebbero (condizionale d’obbligo) trovarsi uno difronte all’altro in Piazza Ciro Esposito a Scampia per l’evento Red Bull 64 Bars e quindi è probabile che arrivi una moratoria, anche se Salmo ha già fatto sapere che forse non andrà.

Mentre ribollivano gli umori del rap, sono esplosi quelli del pop, per via della critica di Paolo Meneguzzi a Disco Paradise di Fedez, Annalisa e Articolo 31. A scatenare J-Ax, l’accusa che il pezzo sia stato scritto a tavolino. Il sodale di Dj Jad ha affidato la sua reazione a L’invidia del Peneguzzi, sarcastico “j’accuse” scritto in tre ore.

Di lì una serie di repliche e controrepliche e, alla fine, video pacificatore dello stesso Ax con un’analisi approfondita sui come e i perché della querelle e l’ammissione: "Come Bruce Benner, quando mi inca**o mi esce il mostro, che non è un mostro, ma il me stesso ventenne, che è idealista sì, ma è anche str**zo ed egoriferito".

Tutto finito? No. A ritardare il ritorno del sereno sui mari agitati del pop l’ingresso in scena di due nuovi protagonisti: Samuele Bersani e Sfera Ebbasta. Casus belli il commento del cantautore riminese su Instagram al video del “King” della trap che, senza autotune, straziava Bang Band davanti al pubblico di Francavilla al Mare: il video della performance è rapidamente diventato virale su Tiktok. "Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima ‘cantata’ si stacca l’autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera…" ha scritto il Pescatore di asterischi, persona attenta e riflessiva che davanti al delirio scatenato in rete (con Emis Killa nei panni di pubblico difensore dell’amico rapper intento a dimostrare, attraverso un brano dell’incolpevole Adele, che il settaggio sbagliato dell’autotune può portare a certe stonature) ha pensato alla fine di chiuderla lì con un post tra l’ironico e il rassegnato.

"Non basterebbe invece tutto l’autotune del mondo – ha scritto Bersani, cercando di trarre una morale dalla storia – per correggere la mancanza d’ironia che c’è in giro ultimamente. Neanche settandolo nella giusta tonalità".