Botanica e archeologia: a Pompei riapre la “casa del profumiere“

Rose antiche, viole, ruscus, alberi di ciliegio e poi viti e meli cotogni. Rivive con un ampio restauro “Il Giardino di Ercole“ dell’antica dimora di Pompei conosciuta anche come “Casa del profumiere“, per la probabile produzione e commercializzazione di profumi che qui avveniva. Archeologia, botanica e cultura sensoriale si sposano in questa domus riaperta questa mattina nel Parco archeologico di Pompei e che sarà visitabile ogni martedì come “casa del giorno“.

"La Casa del “Giardino di Ercole“ – ha spiegato il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel – risale al III secolo avanti Cristo e deve tale nome a una statuetta marmorea trovata nel larario del giardino. Si tratta di una tipica casa “a schiera“ di Pompei, ed è celebre per l’iscrizione cras credo (domani si fa credito) posta all’ingresso".

Al momento dell’eruzione del 79 dopo Cristo, la domus era in fase di restauro, di certo danneggiata dal precedente terremoto del 62 dopo Cristo, ingrandita dal proprietario con accorpamenti da destinare a produzioni specializzate.