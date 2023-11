Cinque borse di tendenza per l’autunno e l’inverno 2023/2024

Le borse per l'autunno e l'inverno dovrebbero essere funzionali e resistenti alle condizioni meteorologiche, senza rinunciare allo stile e alla moda, tra grandi classici e tocchi più contemporanei. Ecco alcuni dei principali modelli che vanno per la maggiore in questa stagione.

Tote bag

La tote bag è caratterizzata da manici lunghi e robusti che consentono di portarla comodamente sulla spalla. Solitamente non è dotata di chiusure né di cerniere ed è realizzata in tessuto resistente, pelle o materiali simili. Le tote bag sono ampie e spaziose, progettate per trasportare una varietà di oggetti, il che le rende molto pratiche per un uso quotidiano. Sono borse che piacciono molto per la loro semplicità e versatilità. In più, spesso, possono essere personalizzate con stampe o altre decorazioni creative.

Shopper

Le borse shopper sono ampie borse progettate per trasportare oggetti voluminosi e pratiche per scopi come fare la spesa, portare gli acquisti o trasportare oggetti personali. Sono dotate di manici lunghi o tracolle per un comodo trasporto sulla spalla, spazio interno ampio, materiali resistenti e apertura aperta. Queste borse sono versatili e adatte a una varietà di scopi e sono disponibili in diverse forme, stili e materiali per soddisfare diverse preferenze. Mentre la tote bag ha dimensioni più contenute, la shopper è più ampia.

Borsa a trapezio

Una borsa a trapezio è un tipo di borsa caratterizzata dalla sua forma geometrica che ricorda un trapezio. Queste borse presentano una parte inferiore più ampia e un'apertura superiore più stretta, creando una forma trapezoidale con linee pulite e angoli netti. Le borse a trapezio possono essere dotate di manici o tracolle regolabili, diverse chiusure e materiali vari come pelle o tessuto. Questo stile di borsa è noto per il suo design contemporaneo ed è adatto a occasioni chic e sofisticate. Sono disponibili in diverse dimensioni per soddisfare diverse esigenze di stile e uso.

Vintage

Nelle borse di tendenza dell’autunno inverno 2023 2024 molte proposte presentano uno stile retrò, con dettagli che richiamano l'eleganza delle protagoniste dei film degli anni '50 e '60, come quelli di Alfred Hitchcock o George Cukor. Questo stile si riflette in modelli a mano e a bauletto. Altri esempi sono la borsa a secchiello e la tracolla a postina, riproposta nella versione classica e reinterpretata in chiave contemporanea con stampe multicolor e tessuti a contrasto. Dagli anni ’90 e dai Duemila torna la borsa baguette, da portare anche a spalla.

Origami

La borsa origami in pelle morbida o tessuto è estremamente flessibile. Si piega e si adatta con grande facilità a seconda delle esigenze e delle preferenze. Questo modello, che si ispira all’arte giapponese da cui prende il nome, comodo, capiente e leggero, si distingue per le loro linee pulite e minimaliste, che le rendono adatte sia per l'uso quotidiano che per occasioni speciali.

Colori

I colori adatti alle borse per l'autunno e l'inverno 2023/2024 riflettono le tonalità tipiche di queste stagioni, creando un'atmosfera calda e accogliente. Le scelte comuni includono marrone, borgogna, verde bosco, grigio, nero, blu notte, rosso scuro, arancione bruciato, beige e viola. Questi colori possono oscillare da tonalità chiare a toni più profondi, consentendo di variare nello stile e negli abbinamenti. Sono di tendenza e più contemporanei il rosa Barbie, l’azzurro pastello e le nuance metallizzate.