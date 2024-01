Borse e boleri. Roger Vivier esalta colori e natura

Nel Paradiso fiorito di Roger Vivier, nella sala giardino della boutique di Faubourg Saint-Honore’, tutto profuma di lusso. Un’essenza di bellezza e perfezione che trova l’esaltazione massima nelle creazioni della maison che appartiene al Gruppo Tod’s di Diego Della Valle dal 2015 e che in questi anni ha avuto un rilancio strepitoso coi tanti investimenti e le intuizioni del gruppo italiano di Casette d’Ete. Ora alla guida dell’atelier di Roger Vivier c’è un direttore creativo straordinario per visione e coraggio come il toscano Gherardo Felloni che ha portato il suo senso di eleganza in ogni parte della collezione, dalle scarpe ai bijoux passando per le borse e alcuni pezzi speciali come i boleri.

E proprio alla Viv’ Choc, modello principe delle borse della maison eleborato secondo i dettami dell’haute couture che Felloni ha dedicato questa specialissima collezione con pezzi che varranno da 50mila a 90mila euro. Siamo nel mondo dell’alta moda e dell’impossibile che si trasforma in realtà. Meraviglie che si fanno desiderare e ricordare. Su tutte le borse d’alta moda spiccano le ’Roi Soleil’ – un gioiello tutte piume attaccate una a una da un maestro artigiano con la tecnica dell’enplumage che si usava per i cappelli – e il modello ’Dejeuneur sur l’erbe’ con una cascata di anemoni, sempre di piume, che fa coppia con un bolero di vertiginosa preziosità.

Pezzi unici che entrano dalla porta principale della storia della moda, attraverso un ciclo di lavorazioni certosine che fa onore alla tenacia del presidente Della Valle che da sempre crede nel valore dell’artigianato d’arte. I fatti e i conti di Roger Vivier gli hanno dato ragione in un crescendo di fama e prestigio nel difficile mondo del lusso, talvolta anche un po’ spietato. ’Pièce Unique’ per la prossima primavera-estate con tanti passaggi materiali e immateriali, ma soprattutto frutto di mani sapienti e pazienti, custodi di un sapere che va coltivato e preservato. In ogni composizione molto colorata, le borse da sera Pièce Unique brillano e scintillano in meravigliose forme botaniche.

La Viv’ Choc, reinterpretata in creazioni artigianali uniche è una borsa dal design drappeggiato con tracolla a catena gioiello e chiusura a fermaglio. Combina un design scultoreo a una fibbia bombata, reinterpretazione dell’iconica fibbia Roger Vivier, e presenta angoli curvi che ricordano lo storico tacco ’Choc’ di monsieur Vivier disegnato nel 1959. Dalle rose, ai gigli, alle margherite e alle violette, fino alle nigelle e alle dalie cactus (che sono il fiore preferito di Gherardo Felloni), squisite repliche e interpretazioni artigianali di fiori sono eseguite con colori vivaci e forme tridimensionali, dimostrando la straordinaria abilità dell’atelier.

Come raccontano piume colorate a mano, ricami e fiori in metallo tremblant. Ogni borsa Pièce Unique necessita tra 60 e 100 ore di lavorazione, con un viaggio sentimentale che parte da Parigi coi disegni di Felloni, arriva a Casette d’Ete dove si elaborano i modelli, tornare sulla Senna per ricami e emplumage e ancora verso l’Italia per controlli e logistica prima di entrare sul mercato. Felloni è in Roger Vivier da 5 anni e ha fatto uno splendido lavoro di grazia che attrae le donne del mondo intero.