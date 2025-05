Borse di studio assegnate ai figli dei dipendenti dell’azienda

Anche nel 2025 la partecipazione al bando delle borse di studio istituito da Unicomm, ha riscosso un notevole successo e ben 79 ragazzi, che si sono distinti per merito scolastico, sono stati premiati. Unicomm ha festeggiato la settima edizione di questa iniziativa particolarmente apprezzata nell’ambito della vita aziendale. "Abbiamo deciso di integrare questo appuntamento annuale delle borse di studio – spiegano i titolari del Gruppo, Marcello e Mario Cestaro – facendolo diventare parte della cultura aziendale. Lo studio è di primaria importanza per l’acquisizione delle competenze lavorative e anche noi vogliamo contribuire stimolando i figli e sostenendo i loro genitori. Valorizzare il sacrificio che molti collaboratori riversano nel percorso di crescita e formazione dei propri figli, è per noi un modo di mantenere quel legame familiare che riteniamo fondamentale e che rappresenta un fattore di orgoglio, nonostante l’azienda si sia esponenzialmente allargata".

La cerimonia (nella foto in alto) si è tenuta a Dueville (VI) presso la sede centrale, alla presenza dei fratelli Marcello e Mario Cestaro, dei figli, del direttore commerciale Giancarlo Paola e del Direttore delle Risorse Umane Giuseppe Curci. Le borse di studio sono state destinate ai neodiplomati di scuola secondarie di secondo grado e ai neolaureati triennali, magistrali o a ciclo unico dell’anno scolastico/accademico 2023/2024.