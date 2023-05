Borghi più belli d’Italia: dieci perle da visitare

La pandemia mondiale ha segnato uno spartiacque, perché la sospensione temporanea della circolazione a lungo raggio ha incentivato il turismo di prossimità, ossia la riscoperta delle bellezze che un tempo ignoravamo anche solo girando l’angolo di casa. Per una volta ci siamo immedesimati nell’occhio attento di milioni di visitatori che annualmente frequentano il nostro Belpaese.

L’ossatura demografica e storica del nostro meraviglioso Paese è in gran parte costituita da piccole comunità. L’Italia dei Comuni. Ai turisti piace anche il “piccolo mondo antico”, con i suoi ritmi lenti, che seguono le stagioni, le tradizioni intramontabili, la bellezza e la varietà dei paesaggi, l’enogastronomia a chilometro zero, la cordialità. Di recente la rivista americana The Travel ha stilato una classifica dei 10 borghi più belli d’Italia, molto indicativa, che fa leva proprio su queste peculiarità tutte identitarie della nostra bella Italia. Dieci è un numero assai riduttivo, poiché esistono almeno 300 borghi con circa 6mila abitanti e altre centinaia che possono definirsi tali, con poche migliaia di residenti. È molto probabile che a pochi chilometri dalle nostre vite frenetiche ci sia un lago, un borgo antico o medievale, un centro arroccato sulle montagne o sui 6.300 chilometri di promontori vista mare. Bastano pochi minuti e si apre un mondo che ci sembrava sconosciuto. I magnifici 10 della rivista The Travel è, dunque, una base di partenza per riscoprirne altre centinaia.

I 10 borghi (tra i) più belli d’Italia

Tivoli

Per The Travel è al primo posto tra i borghi italiani più interessanti, grazie alle sue ville all’italiana e all’arte. Per gli americani Villa d’Este è un sogno. In questa località non mancano le terme, l’antica acropoli, la rocca Pia. Ed è ad appena mezzora di auto o di mezzi dalla città eterna, la capitale Roma.

Bard

In Val d’Aosta è tra i più piccoli comuni d’Italia con appena 100 abitanti. Il Forte di Bard è circondato è una “montagna” costruita dall’uomo in mezzo alle montagne “costruite” da madre natura. Incantevole.

Tropea

Cipolla rossa, 'nduja, formaggio pecorino. Tropea è un’esperienza dei sensi: palato (enogastronomia), vista (una delle spiagge più belle al mondo con mare turchese e smeraldo), udito (sentire le onde che si infrangono sulla spiaggia dorata della Rotonda). La perla di Calabria è famosa anche in Giappone per lo slow food tipico dei borghi italiani.

Bassano in Teverina

Una rocca sul Tevere, al confine tra Umbria e Lazio. In questo antico borgo è possibile ripercorrere le antiche e misteriose tracce della civiltà Etrusca. Necropoli, boschi, parchi: non manca proprio nulla per la pace dei sensi.

Acireale

Come passare dal mare alla montagna in poco tempo, ai piedi dell’Etna, il vulcano più grande d’Europa e più attivo del mondo. Questo borgo è famoso a livello mondiale per i carri allegorici e grotteschi del suo antico Carnevale. Ma riserva tante altre sorprese. Sono numerose le associazioni che organizzano escursioni e trekking anche sull’Etna.

Matera

Da “vergogna d’Italia” (come la bollavano i giornali del dopoguerra) a “orgoglio nazionale”, infine patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. Il borgo dei borghi, tra i Sassi che sono le casette delle antiche civiltà contadine, luogo d’esilio di Carlo Levi, abitazioni rurali dove Daniel Craig vola con la sua auto sportiva nell’ultima serie 007, e scenografia naturale de La Passione di Cristo. È consigliabile percorrerla con una guida esperta in storia e raggiungere la vicina Basilicata più selvaggia, quella delle Dolomiti Lucane, ricche di borghi incastonati sulle rocce, come Castelmezzano e Pietrapertosa.

Porto Ercole

La Toscana che in pochi si aspettano, e che sorprende grazie alla tradizione marinaresca che contraddistingue questo della Costa d'Argento. Da qui si possono raggiungere in battello le riserve naturali del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, tra cui le isole d’Elba, del Giglio, Capraia, e isola di Montecristo (dove possono accedere in pochi per preservarne la natura e bisogna prenotarsi).

Borghetto sul Mincio

I mulini ad acqua hanno fermato le lancette del tempo al Medioevo. Vicina a Valeggio, si può attraversare a piedi. Un percorso tra palazzi, castello Scaligero, parchi, fiori, glicine, ponticelli. Ed è a mezzora da Verona, una delle città più romantiche al mondo con il suo balcone di Romeo e Giulietta.

Monteleone d’Orvieto

L’Umbria offre molti borghi in altura, freschi d’estate. Proprio come Monteleone d’Orvieto: 1300 abitanti a 500 metri d’altezza. Clima dolce come le sue colline, serate miti d’estate. Un vero borgo rifugio dalla calura estiva. Locande e osterie tipiche propongono piatti della tradizione unici e ricercati. Gli agriturismo sono un viaggio nel mondo rurale. Perugia è vicina: il cioccolato che l’ha resa famosa nel mondo può essere la ciliegina sulla torta.

Tremezzo

Mare, montagne, colline e… laghi! In Italia non mancano i borghi simbolo del turismo lacustre. Alcune località sono diventate celebri grazie alle star di Hollywood. Ad esempio il Lago di Como è incorniciato dalle Alpi ed è tra gli specchi d’acqua più ambiti dalle celebrità internazionali. La storica Villa Oleandra del Settecento del premio Oscar George Clooney, solo per citarne una. Con il trenino suggestivo si può percorrere il perimetro del lago e arrivare fin su in montagna. O a Tremezzo, un borgo impreziosito da ville eleganti liberty, parchi e giardini rigogliosi. C’è sempre qualche escursione particolare da poter scegliere.

Come cercare i borghi d’Italia

Il nostro suggerimento è quello di affidarsi alle associazioni locali come le Pro Loco che spesso si occupano di promozione e di eventi per tutte le stagioni. Quasi tutti questi borghi hanno una sede Pro Loco. Anche il Touring Club Italiano, associazione senza scopo di lucro con finalità di promozione turistica sull'intero territorio italiano, propone tappe per tutti i gusti e le stagioni (Qui la nuova guida aggiornata dei borghi d’Italia: https://www.touringclub.it/news/borghi-da-vivere-e-la-nuova-guida-touring-per-scoprire-litalia-delle-eccellenze-slow ). Il Fondo per l'Ambiente Italiano (Fai) opera nella salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, in ottemperanza ai principi stabiliti dall’articolo 118 della Costituzione italiana. Affidarsi alle associazioni o agli enti privati come “I Borghi più belli d’Italia” è una delle tante strategie per andare a caccia dei segreti e delle tradizioni dei borghi d’Italia.