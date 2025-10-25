I borghi maledetti d’Italia tra fantasmi e profezie. Il mistero della Bella Elvira che dura da 78 anni

Venerdì 24 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

La prudenza di Meloni
Halloween tutto l’anno: una carrellata di località dove, anche a distanza di secoli, aleggiai il mistero. Tra castelli infestati, maledizioni secolari e casi irrisolti, ecco l’Italia delle leggende sinistre

Una spettrale immagine di Consonno, in provincia di Lecco

Roma, 25 ottobre 2025 – C’è un’altra Italia dietro alle grandi e brulicanti città metropolitane e le scintillanti mete turistiche da prima pagina di riviste di viaggio. È fatta di paesini rimasti sospesi nel tempo, luoghi dove il silenzio la fa da padrone e la memoria si è trasformata in leggenda tra case arroccate e chiese abbandonate.
La mappa di questo “pauroso” itinerario si dispiega da Nord a Sud, passando per le Isole. Consonno, in Lombardia, la “Città dei Balocchi” fallita, progettata negli anni Sessanta per diventare una Las Vegas nostrana, con minareti, strutture kitsch, luci e folle ma divenuta un’attrazione a tinte macabre. Toiano, in Toscana, ancora con le tracce dell’omicidio della “bella Elvira”, del 1947, che nessuno ha saputo spiegare, ma che ha impregnato l’aria del borgo di presenze immaginarie. Valle Piola, in Abruzzo, di cui restano solo poche case scolpite nella pietra e immerse nel verde dopo che gli abitanti se ne andarono negli anni 70. Sermoneta, nel Lazio, dove il Castello Caetani porta con sé la leggenda del fantasma bambino, anima inquieta che vagherebbe tra le stanze, una figura misteriosa che nessuno ha identificato. Colobraro, in Basilicata, che molti non osano pronunciare per via delle storie di malocchio, superstizione, streghe e riti popolari. E Lollove, in Sardegna, il paese che “né cresce né muore”, avvolto dalla maledizione di suore in collera.
Il fascino di questi posti, conosciuti dagli esploratori urbani più coraggiosi, dai fotografi più arditi e dai curiosi più infaticabili, è fatto di realtà e racconti intrecciati tra loro, ormai indistinguibili. Alcuni furono abbandonati per frane, altri per isolamento, altri ancora per tragedie misteriose, ma tutti però conservano una storia che inquieta, scuote e a volte seduce chi si vuole avventure tra queste stradine.

