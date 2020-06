© Riproduzione riservata

La pace e la tranquillità, la, i panorami rilassanti, le giornate che passano lente: laè una delle mete preferite per un. Scopriamo 5 borghi italiani da visitare e di cui innamorarsi.Questo meravigliosoin provincia di Trapani si trova sulle pendici dela 750 metri di altezza sul livello del mare. La sua origine (e il suo nome) hanno dei tratti mitologici: Erice è infatti il figlio della dea grecae proprio alla regina della bellezza è dedicato il bellissimo castello che sovrasta il borgo. Il paese è(ancora in piedi), si passeggia su stradine lastricate, salite, discese, si visitano le numerose chiesette erette nel tempo e si gode di unaimpossibile da dimenticare. Così come i dolci e le granite siciliane dei bar locali.Ravello fa parte dellama è meno conosciuto rispetto ad altri centri e, proprio per questo, offre ai turisti una vacanza decisamente più appartata. Il paese si trova in collina e si raggiunge con unache parte dalla costa. La sua posizione è strategica, in quanto si trova a metà strada tra, rende Ravello un’ottima base per gite al, sui pendii vicini e nel circondario. Da visitare con attenzione c’è il, una delle ex cattedrali più antiche d’Italia: la sua prima costruzione risale infatti al 1086.Il borgo collinare di Brisighella si dipana sued è la meta ideale per chi ha voglia di una vacanza all’insegna della tranquillità e della. Le stradine di Brisighella sono un susseguirsi di saliscendi, tra palazzi con le facciate color pastello, chiesette eche si intrecciano a labirinto. Tra le attrazioni principali ci sono la Torre dell’Orologio, lae la famosa “funtana di tri sbroff” (la fontana dei tre zampilli) la più antica fonte pubblica del paese.Asolo è uno dei borghi collinari più belli del Veneto. Si trova in provincia die la sua fondazione risale all’antica Roma (I secolo d.C.). Tra le strade del paese si respirano, tra ville lussuose, palazzi affrescati, giardini e scorci che trasudano arte e architettura del. Il centro storico è perfettamente conservato e inserito in unche ha saputo valorizzare l’arte e la bellezza.Questo bellissimoin provincia di Savona che si affaccia sul mar Ligure ha un’origine antichissima (i primi insediamenti risalgono alla preistoria) e regala ai visitatori unottimamente conservato nel tempo. Si può passeggiare lungo le, fermarsi nelle numerose botteghe artigiane che lo popolano, consumare glie gustare il vermentino, che nasce dai vigneti vicini. Cervo è vicinissimo anche al mare, per unache possa aggiungere tuffi e nuotate alla tranquillità della collina.