’Borgata che Danza, Culture e Tradizioni’. Tre giorni tra musica, balli, canti folk. Non mancherà l’appuntamento con il gusto

Le tradizioni di musiche e balli rimangono intatte nel tempo, valorizzate in un clima festoso come quello dei romagnoli, conosciuti per la loro ospitalità e convivialità. Da oggi a domenica, Bellaria Igea Marina nel quartiere storico della borgata vecchia, ospita la 33ª edizione di ’Borgata che Danza, Culture e Tradizioni’, storico festival dedicato a musiche e balli popolari dell’Emilia Romagna, con la direzione artistica di Gualtiero Gori e l’organizzazione di fondazione Verdeblu.

Tre giorni con un intenso programma di incontri culturali, musicali, di balli e canti popolari e folk e cibi della tradizione romagnola. Il festival della Borgata non è solo una grande festa popolare, ma anche un osservatorio e laboratorio delle musiche di tradizione dell’Emilia Romagna. Gli studenti delle scuole del territorio presenteranno, assieme alle loro famiglie, i risultati dei variegati progetti sul patrimonio di musiche, canti e balli, della tradizione locale. Non mancheranno momenti di intrattenimento dove anche i più piccoli saranno protagonisti, come lo spettacolo dell’Ensemble giovanile ed il Gruppo corale della Scuola di musica del Centro culturale ’Vittorio Belli’ e di altre scuole del territorio; laboratori didattici di ballo popolare degli alunni e genitori delle scuole primarie ’G. Carducci’ e ’G. Pascoli’ oltre al premio violinistico Mario Venturelli 4ª edizione, riconosciuto al miglior giovane violinista emergente.

Quest’anno sarà presente anche l’orchestra ’Alibanda’ di ottoni e percussioni dell’IC ’Alighieri’ di Rimini. Novità di questa edizione, la ’balera della borgata’ all’interno del giardino della scuola ’Carducci’, dove sarà presente una pista da ballo che rievoca i ritrovi da ballo popolari dei primi anni del ‘900. Tanti gli ospiti, artisti e gruppi. Uno spazio sarà dedicato anche al gusto e alla cucina tradizionale con gli stand enogastronomici di ’Borgosteria’ nelle vie e gli spazi del quartiere.