Bordelli e la guerra: in barca, sul lago della morte

di Marco Vichi

Continuò a leggere Il disertore, di Giuseppe Dessì... Poche righe e si ritrovò nel Campidano... Una storia percorsa da un’amarezza che non si faticava a definire “russa”, cechoviana... Le parole erano intrise di violenza ancestrale, di tragedia, di fatalismo, di orgoglio insanabile, e nell’oscurità che si nascondeva sotto la scrittura si sentiva strisciare un’ironia leggera e feroce. Ogni tanto chiudeva il libro e si metteva a vagare con il pensiero, per affondare ancora di più nel romanzo, che non voleva finire troppo presto... Forse lo aveva già pensato: sotto il fogliame di parole di quella storia semplice e universale sentiva serpeggiare una feroce repulsione verso la guerra, un disgusto senza scampo per il marciume della guerra, verso la retorica dell’eroismo che dava più valore a una medaglia che alla vita umana. Andò avanti a leggere fino a quando non finì il romanzo. Chiuse il libro, se lo appoggiò sulle ginocchia e ci mise sopra una mano.

“Grande Giuseppe...” mormorò. La musica era finita da un pezzo. Chiuse gli occhi, e rimase ancora un po’ in quel paesino nel sud della Sardegna, qualche anno dopo la Grande Guerra, agli albori del fascismo, quando lui, Franco Bordelli, era un adolescente... Poi la macchina del tempo lo spinse in avanti, ancora avanti, fino alla guerra che lui aveva conosciuto bene... e che non era certo stata più piccola dell’altra... Era così strano, in certi momenti, starsene seduti in poltrona a leggere, invece che in prima linea... di pattuglia, di notte o all’alba, a trattenere il fiato, a tendere le orecchie per decifrare il buio e il silenzio, per cercare di sopravvivere, per non fare la fine di molti suoi compagni che aveva visto morire, trapassati dai proiettili, smembrati dalle bombe di mortaio, affogati nel sangue…

C’erano anche i momenti di riposo, nelle retrovie, mentre altri battaglioni stavano facendo quello che loro avevano fatto per settimane, sempre ringraziando ogni minuto Dio di essere ancora al mondo... Le retrovie erano una pausa da vivere a piene mani, che consentiva di spingere da una parte il sapore di tragedia che circolava nelle vene... Era come attraversare su una barca il lago della morte, galleggiando e remando, osservando l’acqua nera che schizzava dentro la barca... In quelle pause nelle retrovie, fin dai primi giorni si mettevano a scherzare, a bestemmiare, a fumare come turchi, si ubriacavano, inventavano canzoncine contro i tedeschi e i fascisti, oppure sconce... Il più bravo in queste cose era Landacci, livornese, che riusciva a improvvisare trovando rime baciate che facevano ridere di gusto, a volte unendo le due cose, il disprezzo per i nazisti e la sconcezza... E ridevano tutti, ma era un riso non del tutto sano, un riso che nascondeva il senso di morte che si sentiva camminare sempre accanto... Landacci cantava e tutti ridevano... Era buffo, Landacci... Aveva perso un dente, un canino, per via di una caduta durante uno scontro a fuoco, e quel buco tra i denti lo faceva sembrare un bambino... Non era difficile immaginare come doveva essere a otto anni, con i calzoni corti, i ginocchi sbucciati, a correre in un cortile... Landacci era morto colpito da una raffica di mitra in pieno volto... Nemmeno sua madre avrebbe potuto riconoscerlo... Non aveva più nulla che somigliasse a una faccia... Nelle retrovie non ci fu più nessuno a inventare canzoncine sconce...