’BookCity Milano’. Incontri e confronti. Libri, lettura, riflessioni

di Manuela Marziani’Il potere delle idee / le idee del potere’ sarà il focus tematico scelto per BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si terrà dal 10 al 16 novembre. I numeri che raccontano la quattordicesima edizione segnalano un’iniziativa sempre più articolata con 1.359 eventi, 2.715 protagonisti, 52 librerie, 62 biblioteche (di cui 14 di condominio) e più di 400 sedi nei diversi quartieri di Milano.

BookCity Milano vuole promuovere una riflessione collettiva sulla relazione a due vie fra le idee e il potere attraverso incontri di alto profilo dedicati a politica, geopolitica, attualità e giornalismo. Oltre a questo nucleo tematico, gli incontri si articolano in quattro percorsi che interpretano le sfide della contemporaneità attraverso altrettante parole chiave: possibilità, fragilità, opportunità e minacce.

Ampio spazio è inoltre dedicato alla spiritualità, con un trittico di incontri su San Francesco, di cui nel 2026 ricorreranno gli 800 anni dalla morte, e con la serata conclusiva che metterà al centro il ruolo della fede nel nostro tempo. Spazio anche a un focus sull’adolescenza, che indaga i temi del disagio giovanile, e sull’amore in tutte le sue forme.

Pure lo sport sarà al centro di un ciclo di incontri in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, intitolato ’Tedofori. 21 parole per un abbecedario sportivo’, finanziato nell’ambito del bando ‘Olimpiadi della Cultura’, che avrà inizio nella settimana di BookCity e proseguirà fino a marzo 2026.

“L’iniziativa - spiega l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso - prevede 21 incontri e oltre 600 minuti di podcast che accompagneranno il percorso verso i giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. ‘BookCity’ è un progetto che funziona perché mette insieme persone, luoghi e idee. È nata a Milano, ma oggi coinvolge tutta la Lombardia“. L’edizione sarà inoltre occasione per celebrare anniversari e ricorrenze come i 100 anni di ’Ossi di seppia’.

Al tema dell’anno saranno ovviamente dedicati gli appuntamenti di apertura e di chiusura della manifestazione. Al teatro Dal Verme (alle 20 del 12 novembre) Colum McCann, che per l’occasione riceverà il Sigillo della città dal sindaco Giuseppe Sala, e la giornalista e scrittrice Cecilia Sala, saranno ospiti d’onore della serata inaugurale, condotta da Giovanna Zucconi, con un intermezzo musicale del pianista Enrico Zanisi.

Per l’evento di chiusura al teatro Franco Parenti (alle 19 del 16 novembre) un grande scrittore ateo dichiarato e un teologo fuori da ogni schema si confronteranno sul vuoto di fede che caratterizza il nostro tempo: Javier Cercas incontra Vito Mancuso discutendo sul tema ’Religiosità in un mondo senza Dio’: due visioni del mondo, apparentemente opposte, si incrociano in un dialogo che affronta una delle grandi questioni del nostro presente. A guidare il confronto sarà Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!