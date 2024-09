Bon Jovi salva una donna dal suicidio: il video

Jon Bon Jovi eroe. E questa volta non si tratta dell’effetto salvifico che molte sue canzoni hanno avuto su tante generazioni di giovani negli ultimi decenni. Il cantante ha letteralmente salvato la vita di una donna che stava minacciando di suicidarsi. Anzi, in realtà era a pochi passi dal mettere realmente in pratica questo proposito.

Jon Bon Jovi salva una donna a Nashville

Tutto è avvenuto a Nashville, sul ponte pedonale John Seigenthaler dove il cantante stava girando il video della nuova canzone ‘People’s house’. Bon Jovi si è accorto della presenza di una donna che era in procinto di buttarsi proprio da quel ponte.

Il cantante quindi si è avvicinato e ha parlato con lei, riuscendo quindi a convincerla a non lanciarsi nel vuoto. Tutto si è quindi concluso nel migliore dei modi e la donna è stata riportata in una situazione di sicurezza.

Carisma da star? Non solo. Jon Bon Jovi, con la sua JBJ Soul Foundation che si occupa di aiutare senzatetto e persone in difficoltà è abituato a gestire situazioni difficili. “Ha ricevuto una formazione specifica per parlare con persone in crisi - racconta il portale americano Tmz -, ma in questo caso ha fatto semplicemente ciò che chiunque avrebbe dovuto fare in quella situazione”.