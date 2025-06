Bomboniere matrimonio Bezos, cosa regaleranno gli sposi a Leonardo DiCaprio e ai 200 super ospiti

Roma, 23 giugno 2025 – Non sono ancora state celebrate ma sembrano già destinate a entrare nella storia del gossip come le nozze dell’anno. Tra rumors e indiscrezioni restano ben pochi ‘segreti’ nel matrimonio da mille e una notte tra il patron di Amazon Jeff Bezos e la giornalista e pilota Lauren Sanchez. Una maratona di tre giorni, dal 26 al 28 giugno, in cui la città lagunare diventerà il palcoscenico per il secondo ‘sì’ di mister Amazon (il primo è stato pronunciato negli Stati Uniti).

Nonostante il riserbo mantenuto dalla coppia sui dettagli del ricevimento e degli eventi organizzati con la regia dei wedding planner Lanza & Baucina, continuano a filtrare nuovi particolari sui 200 super ospiti in arrivo con jet privati e yacht (tra cui spiccano Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Lady Gaga, Mick Jagger, Diane von Fürstenberg, Barbra Streisand, Anna Wintour, Orlando Bloom e la regina Rania di Giordania), pluristellati hotel prenotati in blocco in laguna, sicurezza da G7, location da favola, abiti della sposa (Lauren Sanchez avrebbe pianificato 27 cambi d'abito, firmati dalle più grandi maison: da Oscar de la Renta a Dolce & Gabbana) e menu del ricevimento nuziale.

Capitolo regali: la coppia ha chiesto ai 200 selezionatissimi invitati non doni ma donazioni a una serie di importanti realtà veneziane, staccando per prima un assegno da un milione di dollari a favore del Corila, il consorzio che studia e protegge la laguna veneziana, l'ufficio veneziano dell'Unesco e la Venice International University, vero think tank ambientale.

E le bomboniere? In linea con la scelta di imprimere al giorno più bello il sigillo del Made in Italy (fonti interpellate dai cronisti statunitensi affermano che l'80% dei prodotti per le nozze arriverà da fornitori veneziani) la coppia ha optato per le produzioni simbolo di Venezia: il vetro soffiato di Murano e i bussolai buranei, il tradizionale biscotto dei pescatori veneziani che sarà offerto agli ospiti e realizzato dalla pasticceria Rosa Salva, arrivata alla sesta generazione di pasticceri lagunari. Mentre la progettazione e realizzazione del cadeaux da consegnare agli invitati al termine della tre giorni di festeggiamenti dovrebbe essere affidata a Laguna B, studio di design che con ogni probabilità confezionerà le bomboniere in vetro soffiato di Murano. Una scelta che, sia pure con i dovuti distinguo, avvicina (almeno idealmente) i Bezos alle tante famiglie italiane che, soprattutto negli anni ‘70 e ‘80, hanno scelto oggetti in vetro soffiato per lasciare ai meno blasonati invitati un ricordo speciale del giorno più bello.