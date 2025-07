Bologna e i circoli esclusivi. Quando il presidente è donna

In un’epoca dominata dalle connessioni digitali, Bologna custodisce un’anima più riservata, dove le relazioni umane si coltivano ancora attraverso lo scambio diretto, il confronto faccia a faccia, l’appartenenza a un’élite – non necessariamente economica, ma culturale e, appunto, relazionale.

L’universo dei circoli esclusivi è stato oggetto di una attenta riflessione nell’ultimo salotto di Patrizia Finucci Gallo ospitato, come di consueto, dall’Hotel Guercino.

Protagonista dell’appuntamento, Rosanna Ghetti – archeologa e storica dell’arte greca e romana, nonché organizzatrice di eventi culturali – prima donna a presiedere il Circolo Bononia, tra i club più esclusivi della città, nato sulla scia dei luoghi di ritrovo detti ‘all’inglese’, di grande attualità già

nella Londra del Settecento.

"Sono anche la prima e unica donna al mondo presidente di un club, nato come circolo per gentiluomini – ha raccontato Ghetti –. Mi sento orgogliosa di essere riuscita ad aumentare il numero degli iscritti e, ancor di più, a presiedere un ritrovo dove le persone si sentono autenticamente a proprio agio e desiderano tornare".

Dal 1991 le donne sono ammesse al Bononia come socie. Il Circolo include tra i membri onorari diverse personalità cittadine. "Abbiamo ospitato il sindaco, Matteo Lepore – prosegue la presidente – al quale ho rivolto l’invito a illuminare le nostre Torri, tra i pochi monumenti in Italia la cui bellezza non è valorizzata dalla luce. Altra proposta è quella di dedicare un omaggio al bolognese Guglielmo Marconi, pioniere con le sue scoperte della moderna tecnologia".

Loredana Del Ninno