Bollitori dell’acqua calda, come scegliere il modello giusto

I bollitori elettrici sono dei piccoli elettrodomestici sempre più presenti nelle nostre cucine, in grado di preparare praticamente qualsiasi bevanda o alimento liquido caldo. Servono a preparare davvero molte cose.

Vantaggi

Rispetto ai metodi tradizionali, i bollitori elettrici sono più veloci, richiedendo di solito solo pochi minuti. L'acqua riscaldata con questi dispositivi rimane calda più a lungo rispetto a quella preparata nei pentolini tradizionali. Ciò consente di preparare quantità più consistenti di acqua in un'unica volta. In commercio si possono trovare sia bollitori elettrici da casa che portatili. Il loro funzionamento è semplice: basta collegare il dispositivo a una presa elettrica, avviarlo e attendere che l'acqua all'interno raggiunga il punto di ebollizione. La maggior parte dei bollitori è automatizzata e si spegne automaticamente. Per coloro che non possono fare a meno di tè e caffè in viaggio, ci sono anche modelli da viaggio e da auto, più leggeri, compatti e facili da trasportare.

Capacità e potenza

La scelta del bollitore elettrico ideale dipende dalle esigenze personali, dalle preferenze e dal tipo di utilizzo che se ne intende fare. Innanzitutto è importante considerare la capacità e la potenza del dispositivo, oltre a eventuali funzionalità aggiuntive. Per quanto riguarda la capacità, è fondamentale valutare quanta acqua il bollitore può contenere, che può essere misurata in tazze o litri. Se hai intenzione di preparare bevande solo per una o massimo due persone, un bollitore più piccolo potrebbe essere sufficiente. Per famiglie o situazioni in cui si ha bisogno di acqua in quantità maggiori, è meglio propendere da subito per un modello più grande. La potenza del bollitore, espressa in watt, è un altro aspetto importante da considerare, con dispositivi che variano da 1000 a 1500-2000 watt.

Materiali e altre caratteristiche

Acciaio, plastica o vetro: anche il materiale con cui è stato realizzato il dispositivo è un fattore da tenere in considerazione. In acciaio o plastica sono più resistenti e si lavano più facilmente. I modelli in vetro borosilicato sono un'opzione più costosa ma minimizzano il rischio di contaminazione dell'acqua. Se si prende un bollitore elettrico di plastica, bisogna fare attenzione che questa non contenga sostanze nocive come il bisfenolo.

Va anche considerato il design complessivo del bollitore oltre che la facilità d'uso del dispositivo. I più comodi sono i modelli con beccucci anti-goccia, manici isolati termicamente e apertura del coperchio agevolata. Alcuni bollitori, infine, offrono funzionalità extra, come impostazioni di temperatura regolabili, mantenimento del calore, o filtri integrati per caffè, tè e tisane.