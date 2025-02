Bollani, Baglioni, Jovanotti. Musica maestro: che show!

Le chitarre sono accordate a puntino, i pianoforti al loro posto, le batterie tirate al massimo. Tutto è pronto per un gran mese di concerti, per tutti i gusti. Il mese della Giornata internazionale della donna promette a Firenze un appuntamento speciale proprio l’8 marzo. Al Teatro Cartiere Carrara ritorna infatti lo spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi di Raffaella Carrà, interpretata da Lucia Blanco, con una band di cinque elementi e sei performer, che rendono un grande omaggio alla regina della televisione italiana tra canto e recitazione.

Stefano Bollani fa tappa invece al Teatro Civico della Spezia il 7 marzo col suo Piano Solo Tour. Uno spettacolo che rinasce ogni sera con un repertorio sempre inaspettato. Raffica di concerti a Firenze, dove, al Mandela Forum, il 6 e 7 marzo arriva Sfera Ebbasta. E ora che il festival di Sanremo si è concluso, cresce l’attesa per i concerti delle star nella nostra regione. Sempre al Mandela arriva Francesco Gabbani il 15 marzo, il giorno successivo farà tappa Brunori Sas. Dopo averlo visto scatenarsi in un travolgente show sul palco dell’Ariston, Jovanotti torna live e sarà in concerto nel palazzetto dello sport fiorentino con sette date, dal 22 al 31 marzo.

Per gli amanti del repertorio lirico e cameristico, la sera del 7 marzo l’appuntamento è con la serata dedicata al ’Grandi voci al Petrarca’ nell’ambito della stagione concertistica aretina. Un recital di canto che vedrà protagonista il soprano americano Nadine Sierra, acclamata a livello mondiale per la sua versatilità e la voce cristallina. Ma questo è anche tempo di Carnevale e si festeggia anche in musica. Il Carnevale dell’Orchestra della Toscana celebra New York con le note di Morricone, Kander e Gershwin, tra jazz, cinema e teatro musicale. Dirige Marco Pierobon che sarà anche tromba solista. Dopo Empoli e Figline, sarà la volta del Teatro Moderno di Grosseto il 1 marzo, il Teatro Politeama di Poggibonsi il 3 e infine il Teatro Verdi di Firenze il 4 marzo. Approda a Spoleto, dal 6 all’8 marzo al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti, il ‘Piano di volo SoloTris’ di Claudio Baglioni, l’ultimo tour nei grandi teatri lirici italiani dell’artista che, dopo il successo dei tour ‘Solo’ e ‘SoloBis’, riprende e termina il percorso concertistico assolo con il terzo capitolo nei teatri classici. Il 22 poi al Teatro Cartiere Carrara arriva Fabio Concato.