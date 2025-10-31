Bohemian Rhapsody, perché nessuno voleva pubblicare il capolavoro dei Queen

Roma, 31 ottobre 2025 – Il 31 ottobre 1975 arrivava nelle radio “Bohemian Rhapsody”, il singolo che avrebbe cambiato la storia della musica pop e trasformato i Queen in una leggenda. Sei minuti senza ritornello, tre generi mescolati in un’unica forma, un mini–melodramma rock pieno di ambizioni, azzardi e follia creativa. Mezzo secolo dopo, l’opera di Freddie Mercury resta una pietra miliare: un esperimento irripetibile diventato un successo planetario.

La canzone che non doveva esistere

Quando Freddie Mercury la propose alla band, “Bohemian Rhapsody” sembrava un’idea impossibile: troppo lunga per la radio, troppo teatrale per il rock, troppo ambigua per il mercato. Il pezzo nasceva da frammenti che il cantante conservava sin da adolescente, registrando idee al pianoforte e appuntando versi enigmistici sul retro dei fogli. L’etichetta discografica non voleva pubblicarla come singolo: nessuno credeva che 5’55’’ di musica non lineare avrebbero potuto conquistare il pubblico. A insistere furono Mercury e il manager John Reid, convinti che quella fosse un’opera d’arte prima ancora che un brano pop.

Opera, coro, rock: l’esperimento perfetto

Dentro “Bohemian Rhapsody” convivono almeno tre canzoni diverse: una ballad iniziale sospesa e drammatica, un’esplosione operistica con cori impilati e riferimenti a Figaro, Scaramouche e Galileo, e infine un finale rock aggressivo e liberatorio. Il lavoro in studio fu quasi ossessivo: i Queen sovraincisero più di 180 tracce vocali per creare il gigantesco coro operistico, incidendo per ore finché il nastro analogico rischiò letteralmente di consumarsi. Mercury voleva che fosse un’opera in miniatura, un melodramma moderno in cui il protagonista passa dalla confessione al processo, dalla condanna alla catarsi. Nessuna band rock aveva mai osato così tanto.

Una traccia divenuta immortale

Quando uscì, il risultato fu clamoroso: primo posto in classifica per nove settimane nel Regno Unito, un video rivoluzionario per l’epoca, e un impatto culturale che attraversò decenni, film, sport ed eventi collettivi. Oggi “Bohemian Rhapsody” è considerata una delle canzoni più celebri e iconiche dei Queen, tanto da dare il titolo al biopic del 2018 che ha riportato il mito della band tra le nuove generazioni. Il suo segreto è l’imprevedibilità: non segue regole, le inventa. Mezzo secolo dopo, resta la prova che la creatività può travolgere ogni logica commerciale. E che Freddie Mercury non scriveva solo musica, ma inventava immaginari fino ad allora solo sognati.