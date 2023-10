Allarme body shaming, Mezzogiorno si confessa: "Mi poteva distruggere"

Roma, 23 ottobre 2023 – Il produttore le parla senza guardarla, mordicchiandosi cafonescamente le unghie. "C’è un problema, sei grassa", le dice brutalmente. L’attrice replica: "Ma sono brava". E il produttore di rimando: "Non ce ne frega un ca…". Un’altra attrice, stupenda, premiatissima protagonista di film come ‘Vincere’ e ‘La bestia nel cuore’, è passata dietro alla macchina da presa, Giovanna Mezzogiorno, e l’ha fatto per denunciare quello che ha subito quando, dopo essere diventata madre di due gemelli, non aveva più il corpo da ragazza de ‘L’ultimo bacio’. Lo fa con un corto, ‘Unfitting’, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma, affidando la parte dell’attrice ‘inadeguata’ a Carolina Crescentini, che rivela di avere subito anche lei trattamenti analoghi. Giovanna Mezzogiorno sceglie la chiave dell’ironia, affiancata da colleghi come Fabio Volo che si è prestato a fare il produttore cafone e Ambra Angiolini, la regista sprezzante, ma è chiaro che è stata una vicenda dolorosa, una ferita che ha lasciato il segno.

"Si è parlato molto di questa mia gravidanza in cui ho preso molti chili, il che è vero: ho preso venti chili, perché aspettavo due gemelli. Sono stata grassa per dieci anni, perché sono stata anche pigra, perché ho fatto più vita casalinga che lavorativa e quindi magari era più facile andare a svuotare il frigorifero. Mi dicevano, ma dopo avere messo a dormire i bambini, non vai subito a correre? Correvo, ma a dormire anche io".

Come rispondere? "Bisogna essere forti? Non lo so. Io non sono per niente forte. Ci vuole molta resistenza, questo sì. Bisogna che prima ti passi lo sbigottimento poi devi capire cosa è successo, perché non è immediatamente chiaro. E infine bisogna saperne ridere, e per questo ho fatto un corto in cui ironizzo su tutto questo. Perché altrimenti si tratta di cose che possono distruggere la vita della gente".

