Bocelli tra le stelle. L’emozione di Will Smith. Il sorriso di Ed Sheeran. Trent’anni di voce e cuore

LAJATICO (Pisa)

"Alla fine del temporale c’è un cielo dorato" recitava l’altra sera Will Smith al Teatro del Silenzio alzando lo sguardo in alto per sentire la luna più vicina. Dopo l’abbraccio con Chris Martin sul palco romano dei Coldplay, infatti, l’attore americano è salito a Lajatico scegliendo quel frammento (recitato) del musical Carousel di Rodgers & Hammerstein che è You’ll never walk alone per cercare un po’ di luce in fondo al buio in cui l’ha precipitato due anni fa il ceffone tirato a Chris Rock in diretta mondiale alla cerimonia degli Oscar (statuetta peraltro da lui vinta proprio in quell’edizione per King Richard). E l’ha fatto, Will Smith, 55 anni, ripetendo come un mantra il verso "con la speranza nel cuore, non camminerai mai da solo" per mostrare al pubblico che a rinfocolare la fiducia nel futuro dell’attore c’è pure l’amicizia del tenorissimo toscano, al suo fianco nei panni di pianista.

È stato quello uno dei momenti più toccanti del sogno di una notte di mezza estate offerto al pubblico giunto da ogni dove come ogni estate tra le balze della Val d’Era per festeggiare Andrea Bocelli questa volta in un evento che contava più stelle in terra che in cielo, viste le presenze sul palco pure di Russell Crowe, Johnny Depp, Ed Sheeran, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, ma anche di Josè Carreras, Plácido Domingo, Nadine Sierra, Lang Lang, Franco Vassallo, e dei tre figli di Bocelli Amos, Matteo e Virginia. Sul podio dell’Orchestra Filarmonica Italiana, il maestro Steven Mercurio.

Omaggio a sorpresa per Luciano Pavarotti assieme a cui Bocelli ha condiviso in video, con la direzione di Domingo, quella Notte ‘e piscatore scritta da Maurizio Morante per il loro primo duetto, al Pavarotti & Friends del ’95. Nessun trio tenorile, ma solo duetti, per tenere fede alla solenne promessa che lo stesso Domingo e Carreras si sono fatti all’indomani della scomparsa di Big Luciano, ovvero non ripetere più la formula che li rese con l’amico idoli da stadi in tutto il mondo.

L’Andrea bambino che s’innamora dell’opera ascoltando sul giradischi di casa Un dì all’azzurro spazio dall’Andrea Chénier messo in scena da un piccolo attore in apertura di serata e la superstar planetaria dei grandi duetti (che a ottobre raccoglie in una sontuosa antologia impreziosita da inediti con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Karol G) si sono incontrati ieri sera sulla smisurata meridiana messa al centro del Teatro del Silenzio a misurare anni e successi. Quelli che tempo fa hanno spinto Elon Musk a chiedere a Bocelli di partecipare a un suo evento a Firenze.

"Andrea mi ha detto che certe cose si fanno dietro compenso a molti zeri o gratuitamente" ha raccontato la moglie Veronica Berti, dietro le quinte. "Quando gli ho spiegato che si trattava di un benefit, ha ovviamente deciso di andare gratis. Elon è stato così felice del suo sì che gli ha proposto un viaggio nello spazio con Starship, ma lui ha risposto che non ci pensa proprio. Anche se poi siamo andati ad assistere a un lancio, perché è sempre impressionante vedere un palazzo che si stacca da terra e vola in cielo".

Bocelli con Sheeran ha cantato Perfect Symphony (521 milioni di visualizzazioni su YouTube), con Zucchero Miserere, con Crowe Take this waltz di Leonard Cohen, con la Pausini l’aznavouriana She, con Carreras Musica proibita di Gastaldon e con Domingo la zarzuela Amor vida de mi vida. Lang Lang ha suonato il piano in Ritual fire dance di De Falla mentre Depp la chitarra in una En Aranjuez con tu amor di Rodrigo dedicata a Jeff Beck. Formidabile la Con te partirò a tu per tu con la Sierra, nella versione riarrangiata da Zimmermann per la cerimonia degli Oscar, mentre in cielo cinquecento droni luminosi disegnavano un pentagramma incastonando tra una riga e l’altra la luna come fosse una chiave di violino.

Un concerto focalizzato su quei trent’anni di carriera che stasera si celebrano per la terza e ultima volta (dovrebbero esserci Eros Ramazzotti, Brian May e Shania Twain) nell’attesa di trasformarsi in un film in distribuzione nelle sale di ogni latitudine e in uno special tv su Canale 5. "“M’è sempre piaciuto vedere la gente venire da tutto il mondo nel mio piccolo paese" ha spiegato Bocelli. "E per me far ascoltare dal vivo Ed Sheeran al pasticcere o al postino di Lajatico è la più grande delle soddisfazioni. Avere poi al Teatro del Silenzio colossi come Domingo o Carreras, che ascoltavo quando passavo a cavallo o in bicicletta proprio da questi luoghi è un’altra favola che ha voluto regalarmi la vita. Penso, infatti, che tutto quello che è accaduto è accaduto perché “vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole“. Con grande fiducia nel futuro e in colui che ha fatto il mondo".