Bobo Tv: via Cassano, Ventola e Adani, Vieri condurrà da solo. Il perché e cosa sappiamo

Bologna, 4 novembre 2023 – Christian Vieri ha colto tutti di sorpresa: nella puntata di ieri di “Bobo Tv” su Twitch ha annunciato l’addio di Antonio Cassano, Nicola Ventola e Daniele Adani dalla co-conduzione del podcast, un successo tra gli amanti del calcio ormai da tre anni. “Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solo io alla Bobo Tv – ha dichiarato l’ex calciatore con tono apparentemente a metà strada tra il dispiaciuto e l’infastidito – Ringrazio Lele, Antonio e Nicola per la loro presenza e la loro collaborazione avuta fino ad oggi”.

Le ipotesi

Le reazioni all’annuncio sono diverse, ma in molti sostengono l’allontanamento dei tre (ormai apparentemente ex) co-conduttori, evidenziando i commenti non sempre professionali utilizzati dai tre durante la trasmissione.

In pochi minuti i social si sono scatenati, dando inizio a una vera e propria caccia alle ragioni di questo improvviso “divorzio”. Molte le ipotesi, ma una delle principali vedrebbe un litigio alquanto pesante tra l’ex calciatore e Cassano, Ventola e Adani. Ciò spiegherebbe, secondo alcuni, il tono utilizzato da Vieri nel dare l’annuncio. Oltretutto – notano diversi fan della Bobo Tv – l’ex azzurro avrebbe smesso di seguire i tre su Instagram.

Ma se in molti credono alla “teoria del litigio”, altrettanti pensano si tratti solo di uno scherzo, perfettamente in linea con lo stile spontaneo adottato dai quattro sin dall’inizio del podcast. Tuttavia, al termine della puntata, Vieri ha ribadito l’addio di Cassano, Ventola e Adani, sottolineando che cercherà di esplorare nuovi format che includeranno maggiormente gli spettatori. Non resta che aspettare.