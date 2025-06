Addio a Bobby Sherman, icona pop degli anni ‘60

Lutto nel mondo dello spettacolo: Bobby Sherman, icona pop degli anni Sessanta e amatissimo interprete della serie ‘Here Come the Brides’, è morto all’età di 81 anni. La notizia è stata annunciata nelle scorse, a pochi mesi dalla diagnosi di un tumore ai polmoni in stadio avanzato. A rendergli omaggio per prima è stata la moglie, Brigitte Poublon Sherman, con un commovente messaggio di addio.

La moglie: “Ha lasciato questo mondo tenendomi per mano”

“È con il cuore più pesante che condivido la scomparsa del mio amato marito, Bobby Sherman”, ha scritto Brigitte sui social. “Bobby ha lasciato questo mondo tenendomi per mano, così come ha sorretto la nostra vita con amore, coraggio e grazia incrollabile per tutti i 29 anni del nostro bellissimo matrimonio”. “Ero la sua Cenerentola e lui il mio principe azzurro”, ha proseguito Brigitte. “Anche nei suoi ultimi giorni, è rimasto forte per me. Questo era Bobby: coraggioso, dolce e pieno di luce. La donna ha raccontato di aver letto a Bobby, durante i suoi ultimi giorni, le lettere dei fan arrivate da tutto il mondo. “Le sue ultime energie si sono accese con lo stesso scintillio negli occhi che aveva da ragazzo. E sì, trovava ancora il tempo per fare battute: Bobby aveva un senso dell’umorismo brillante, non lo ha mai perso”.

Chi era Bobby Sherman

La star era nota per il ruolo di Jeremy Bolt nella serie western Here Come the Brides, andata in onda sulla Abc dal 1968 al 1970, dopo aver esordito come cantante nel programma musicale Shindig!. Parallelamente alla carriera televisiva, Sherman aveva ottenuto un grande successo anche nella musica pop, con hit come ‘Little Woman’ (terzo posto nella classifica USA del 1969), ‘Julie, Do Ya Love Me’ ed ‘Easy Come, Easy Go’. Anche l’attore John Stamos ha voluto ricordare Sherman: “Da un ex teen idol a un altro, riposa in pace, Bobby Sherman”.