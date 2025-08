Bob Wilson, l’ultimo “artista totale“. Un rivoluzionario senza frontiere

di Alberto MattioliWagner chiamava le sue "Gesamtkunstwerk", opere d’arte totali. Robert “Bob“ Wilson, morto ieri a 83 anni, era un artista “totale“, difficile anche soltanto da definire con esattezza: regista teatrale e d’opera, ma anche drammaturgo, performer, videoartista, scultore, pittore, coreografo, sound e lighting designer. Un artista “a trecentosessanta gradi“, come si usa dire adesso in Italia, ignorando che qualcosa che ruota di tanto torna infallibilmente al punto di partenza. Wilson, invece, è sempre andato avanti.

Nasce nel 1941 dove non t’aspetti, in una famiglia molto conservatrice a Waco, Texas profondo, non il posto ideale per un ragazzino balbuziente e complessato che sogna di fare l’artista, e per di più gay. Infatti, dopo aver iniziato studi di business, sloggia presto e dal ’63 è a Brooklyn: laurea in architettura, lezioni con la vedova di Laszlo Moholy-Nagy, dunque Bauhaus in purezza, studi di pittura, prime esperienze teatrali con i bambini, anche disabili, che poi si riveleranno preziose.

Nel ’68, e l’anno dice molto, fonda la sua prima compagnia teatrale. S’intitolano The King of Spain e The Life and Times of Siegmund Freud i primi spettacoli ad attirare l’attenzione. La consacrazione arriva nel ’76, con la première di Einstein on the Beach, l’opera lirica di Philip Glass: il minimalismo ha trovato sé stesso, Glass & Wilson sono i suoi profeti.

Da allora, la carriera internazionale è in discesa, per Wilson si aprono le porte dei teatri e dei festival importanti, tutti lo vogliono e tutti lo chiedono. Lui proprio minimalista non lo è, almeno nelle durate. Per le Olimpiadi di Los Angeles progetta un agile spettacolo, CIVIL warS, maiuscole e minuscole d’autore, che dovrebbe durare dodici ore suddivise in sei parti, ma costa troppo anche per i californiani. Era andata meglio con lo Scià di Persia, per il quale nel ’72 aveva montato all’aperto Ka Mountain, performance con 700 partecipanti durata sette giorni sulle sette cime di una catea montuosa, che forse detiene tuttora il record di spettacolo teatrale più lungo della storia occidentale (Wagner si era fermato a un prologo e tre giornate).

Quello di Wilson è un teatro ieratico, fatto di movimenti lenti, gesti precisi, scene vuote disegnate dalle luci. Testimonianza personale: vidi per la prima volta un suo spettacolo più o meno a metà anni Novanta, una Madama Butterfly all’Opéra di Parigi dov’è tuttora in repertorio e che ha girato mezzo mondo, anche al Comunale di Bologna, e fu uno choc. Il suicidio di lei era reso soltanto facendole muovere lentamente all’ingiù l’indice, indi buio. Che volete, eravamo ancora abituati al bric-à-brac turistico modello “welcome to Nagasaki“.

Poi, come spesso accade, l’invenzione diventò un po’ maniera. Chi non ha visto il suo Anello del Nibelungo non sa cosa sia l’esasperazione di quindici ore di gente che si muove lentissima, stilizzatissima, noiosissima.

Alla Scala Wilson firmò diversi spettacoli, il più celebre una Salome in effetti meravigliosa con i costumi di Gianni Versace e una Montserrat Caballé ancora splendida ma che ovviamente non si toglieva nemmeno un velo; poi, in epoca Lissner, i tre Monteverdi, belli da vedere ma non rivelatorii.

Intanto lui collaborava con Tom Waits e Mikhail Baryshnikov, William Burroughs e John Cage, vinceva il Leone d’oro alla Biennale per un’installazione e il Premio Imperiale a Tokyo per l’insieme della sua opera, produceva video ad alta definizione, dirigeva balletti, allestiva mostre e gliene dedicavano. Lavorò anche con Lady Gaga per la di lei performance agli Mtv Awards e per due video opere al Louvre, una ispirata a David e l’altra a Ingres. Il suo posto nella storia l’ha già, resta da definire quanto grande sia. Ma artista totale, appunto, sì: senza alcun dubbio.