Kevin Prince Boateng, matrimonio finito con Valentina Fradegrada?

E' già finita fra Kevin Prince Boateng e la moglie Valentina Fradegrada? Solo un anno dopo il matrimonio - celebrato anche nel Metaverso - fra il calciatore e l'imprenditrice bergamasca c'è già aria di crisi? Quel che è certo è che il centrocampista sta attraversando un momento particolare, vista anche le decisione di dare l'addio al calcio giocato.

Una decisione che arriva in modi e tempi inaspettati al grande pubblico, ma che di certo è stata ben ponderata dal calciatore. Che potrebbe aver maturato anche un'altra decisione fondamentale per la propria vita. Non è sfuggito ai fan del Kevin Prince Boateng social il fatto che negli ultimi giorni il calciatore abbia un nuovo profilo Instagram nel quale non ci sono foto con la moglie Valentia Fradegrada.

Altro elemento sospetto è il fatto che dal profilo dell'imprenditrice bergamasca siano scomparse tutte le foto con il marito. Non sono però sparite da quello del marchio vinicolo associato alla famiglia Fradegrada. Insomma, cosa sta succedendo?

Che la loro unione possa essere ormai terminata? Oppure si tratta soltanto di una crisi passeggera, magari dovuta anche al momento che sta vivendo Kevin Prince Boateng e che sta coinvolgendo anche la sua professione Sino a due settimane fa il centrocampista metteva ancora like alle foto della moglie. E poi? Cosa è accaduto? Nelle prossime settimane, probabilmente, si saprà qualcosa in più.