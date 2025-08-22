Bluestones, cosa sono e perché legano Stonehenge al Galles

Stonehenge rappresenta un enigma che attraversa i millenni. Le analisi isotopiche effettuate su un dente di mucca, rinvenuto cento anni fa nei pressi dell’ingresso sud del monumento, oggi permettono di tracciare un collegamento fra l’animale e il Galles, la stessa area da cui provengono le pietre più antiche della struttura, note come bluestones. Ma di che cosa si tratta e perché il Galles sarebbe collegato con Stonehenge?

Bluestones, le pietre blu più antiche di Stonehenge

Sono state classificate come le pietre più antiche di Stonehenge, diverse dai grandi monoliti di arenaria chiamati sarsen: note come bluestones, si tratta di rocce di origine vulcanica e sedimentaria. Il nome deriva dal colore tendente al bluastro che assumono quando sono bagnate o appena spezzate (da qui il termine inglese blue-stones, “pietre blu”).

Secondo gli studi la costruzione di Stonehenge avvenne in più fasi. Intorno al 3100 a.C. fu realizzato il terrapieno circolare con fossato, mentre circa un secolo dopo vennero erette le bluestones provenienti dal Galles, seguite poi dai grandi monoliti di sarsen che ancora oggi caratterizzano il sito.

La particolarità è che le bluestones non sono tipiche dell’area di Stonehenge, nel Wiltshire, ma potrebbero provenire da una zona a circa 230 chilometri di distanza: il Galles sud-occidentale, per l’esattezza Preseli Hills. L’origine delle bluestones solleva molte domande: come sono state trasportate fino alla piana di Salisbury? Le ipotesi finora hanno immaginato un trasporto tramite trascinamento su rulli di legno, via mare lungo le coste e i fiumi, o con animali da traino.

Dal punto di vista archeologico, le bluestones rappresentano i primi megaliti del monumento (circa 3000 a.C.), precedenti all’arrivo dei grandi sarsen. Oggi si ipotizza che il loro spostamento possa aver avuto un significato rituale e identitario. Forse portare quelle pietre da così lontano legava Stonehenge alle comunità del Galles, creando un luogo condiviso tra più popoli, un punto di incontro e identità.

Le nuove scoperte

Se gli archeologi sapevano da tempo che alcune pietre provenivano dalle Preseli Hills, in Galles sud-occidentale, e altre dal Wiltshire, uno dei megaliti centrali è stato recentemente identificato come originario della Scozia nord-orientale.

La scoperta offre un quadro inedito ancora più complesso: l’ipotesi di Stonehenge come crocevia che unisce parti diverse della Gran Bretagna preistorica. Stonehenge fu un progetto collettivo in grado di testimoniare la mobilità e i legami culturali nell’isola 5000 anni fa?

Lo studio pubblicato su Nature nel 2024 ha rivelato che il cosiddetto “Altar Stone”, uno dei megaliti centrali, proviene dal nord-est della Scozia, dall’Orcadian Basin, a oltre 700 chilometri di distanza. L’analisi geochimica di zirconi e altri minerali ha permesso di identificarne con precisione la provenienza, escludendo l’ipotesi precedente che lo collegava al Galles.

La rivelazione, possibile grazie ai nuovi metodi di studio, rafforza l’idea che Stonehenge non fosse un monumento locale, bensì un crocevia capace di unire comunità distanti della Gran Bretagna preistorica: forse un luogo di incontro e scambio.

Gli studi sulle pietre di Stonehenge

La provenienza delle pietre di Stonehenge è stata possibile grazie a studi petrografici e geochimici che hanno confrontato la composizione dei megaliti con affioramenti rocciosi noti in Gran Bretagna. Già negli anni Venti del Novecento i geologi sospettavano che non fossero locali. Nel 1923 il geologo Herbert Henry Thomas pubblicò lo studio che collegava le bluestones alle Preseli Hills.

La corrispondenza tra le bluestones e le Preseli Hills, nel Galles sud-occidentale, rappresenta un’ipotesi poi confermata dagli studi più recenti, in grado di identificare affioramenti specifici come Carn Goedog e Craig Rhos-y-felin. Allo stesso modo, le tecnologie più moderne hanno permesso di attribuire l’Altar Stone al bacino dell’Orcadian Basin, in Scozia nord-orientale. La combinazione unica di minerali come zirconi e apatite ha escluso altre possibili origini, mostrando con precisione sorprendente i legami tra Stonehenge e aree distanti centinaia di chilometri.

Ciò che resta un enigma è il metodo di trasporto di un blocco così massiccio. Tra le ipotesi avanzate c’è l’idea di un trasporto via mare sfruttando le coste e i fiumi, o slitte di legno trainate lungo percorsi terrestri. In ogni caso, le scoperte più recenti su Stonehenge raccontano che circa 5.000 anni fa esistevano già forme di mobilità e cooperazione, capaci di collegare regioni lontane attraverso viaggi e intrecci su cui c’è ancora molto da scoprire.