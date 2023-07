"Bloccata al muro da Depardieu"

"Mi ha bloccata contro il muro": nuova accusa di aggressione sessuale per Gérard Depardieu, 74 anni, già denunciato da altre 13 donne per lo stesso motivo e incriminato per presunto stupro. La nuova accusa arriva da un’assistente di scena: la donna, per timore di "rappresaglie professionali" e per il fatto che Depardieu è considerato "intoccabile", al momento non ha sporto formale denuncia ma ha parlato in un’intervista a France Inter. Il tentato stupro risalirebbe a diversi anni fa, sul set di un telefilm, dove l’allora 27enne era incaricata della gestione degli attori, tra cui lo stesso Depardieu. Con lui aveva già lavorato in passato e lui si era già fatto avanti con proposte sessuali, ma la ragazza aveva dovuto accettare comunque l’incarico per motivi economici. Sul set del telefilm "all’inizio faceva commenti sul mio fisico davanti a tutto il team tecnico", ha raccontato la donna, "poi proposte sempre più insistenti di rapporti sessuali, anche a pagamento, con le sue mani che vagavano su di me, sulle natiche e nell’inguine". Un giorno, quand’erano soli, lui "si è tirato giù i pantaloni e mi ha mostrato il suo sesso. Nel panico, ho lasciato la stanza di corsa. Mi ha raggiunto nel corridoio, inchiodato contro il muro, ma la sua pancia stava bloccando tutto, quindi non ha potuto fare niente".