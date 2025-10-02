Blitz alla mostra. Quei Dalì sono falsi. Sequestate 21 opere

Aveva aperto i battenti sabato scorso a Parma, con l’inaugurazione a palazzo Tarasconi, la mostra Dalì: tra arte e mito. È finita nel mirino del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma che hanno eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false, attribuite a Salvador Dalì ed esposte nella città emiliana. "Abbiamo dato esecuzione a un decreto di sequestro della procura di Roma, convalidato dal Gip del tribunale della capitale, nei confronti di un’agenzia di organizzazione mostre per aver allestito un’esposizione, sempre a Roma, tra il gennaio e luglio 2025 su Salvador Dalì al Museo della Fanteria che presentava opere i cui caratteri di autenticità non sono chiari" ha spiegato ieri Diego Polio, comandante del Nucleo Carabinieri Tpc di Roma aggiungendo che "l’intervento di esperti della Fondazione Dalì di Barcellona ha gettato il sospetto su alcune di queste opere". La “Fundaciòn Gala - Salvador Dalì“, ente che gestisce e difende a livello mondiale la proprietà intellettuale del maestro spagnolo del surrealismo scomparso nel 1989, ha segnalato elementi critici circa l’autenticità delle opere in questione. Il decreto di sequestro riguarda arazzi, disegni, incisioni, oggettistica.

Nella mostra sono più di 120 le opere esposte, provenienti da collezioni private. Navigare srl, società organizzatrice della mostra si dice "pronta a offrire piena collaborazione alle forze dell’ordine per la verifica di autenticità delle opere oggetto del sequestro". Una giornata nera per Navigare che è stata anche costretta a riprogrammare un’altra rassegna a Milano (Attraverso i miei occhi: Frida Kahlo e la costruzione del mito). "Frida Kahlo sarà posticipata: si tratta di una coincidenza", fa sapere Salvatore Lacagnina, responsabile organizzativo delle mostre di Navigare. Quanto invece alla mostra su Dalì a Palazzo Tarasconi a Parma, "non è chiusa, va avanti come previsto. Sono state sequestrate 21 opere su un totale di 120, ma le altre rimangono esposte. Noi non siamo minimamente chiamati in causa, e anzi ci faremo valere nelle sedi competenti. Da quanto abbiamo capito il problema nasce da un collezionista privato che era già attenzionato, ma noi non lo sapevamo ovviamente. Ci stiamo tutelando contro il prestatore".

Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma hanno fatto sapere di non aver concesso contributi agli organizzatori. "Siamo pronti a ritirare il patrocinio non oneroso concesso se i controlli dovessero confermare i falsi" dicono dalla Regione.