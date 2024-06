Blanco, è uscito il reggeaton ‘Desnuda’: sarà vera hit?

Blanco torna dopo più di sei mesi di silenzio e sforna... un reggaeton. 'Desnuda' è uscito nella notte fra giovedì 20 giugno e venerdì 21 giugno e ha fatto sin da subito discutere. Il motivo è evidente sin dalle prime note del nuovo brano del cantante bresciano: scordatevi 'Mi fai impazzire', 'Bon ton', 'Notti in bianco' e persino 'Un briciolo di allegria', questo è un Blanco del tutto diverso.

Chiariamoci: il testo racconta sempre di lui che vorrebbe vedere nuda lei, di lui che quando sta nudo con lei fa i fuochi d'artificio, di lui che non vede l'ora di stare nudo con lei. Quindi siamo sempre in una relazione sessuale fra lui e lei. Però questa volta cantata in spagnolo e con un ritmo reggaeton.

Una scelta coraggiosa da parte di Blanco, ma d'altro canto se non si sperimenta a 21 anni dopo aver conquistato 74 dischi di platino e otto d'oro e con centinaia di milioni di ascolti su Spotify non si capisce quando lo si possa fare.

'Desnuda', scritta con Aeme, Andres Felipe Corredor, Bao e Andi Felie e prodotta da Michelangelo e Finesse, colpisce perché con il Blanco che abbiamo conosciuto, a parte l'autotune ormai d'ordinanza, non sembra avere niente a che fare. Non usa neppure lo stile urlato che lo aveva caratterizzato nei brani precedenti.

E se fosse questa la nuova via intrapresa dal cantante bresciano? Se fosse questo il suo percorso musicale? 'Desnuda' è un ottimo test in questo senso: sarà vera hit estiva? Agli ascoltatori l'ardua sentenza.