Alla scoperta di Blanco: biografia, successi e duetti

Blanco trascorrere l’infanzia e l’adolescenza tra la città natale, Brescia e Desenzano sul Garda, dove frequenta sia le scuole medie che le superiori. In questo periodo si avvicina alla musica: Riccardo scopre grandi artisti e cantautori italiani che hanno segnato tante generazioni, tra cui Lucio Battisti e Lucio Dalla, avvicinandosi molto anche a Pino Daniele.

Le influenze musicali non si fermano qui. Blanco ascolta anche molta radio e si interessa alla musica pop, spaziando durante l’adolescenza nei generi underground e hip hop. Nell’agosto del 2017 inizia a comporre le sue prime rime, influenzato anche dalla musica d’oltreoceano. Il tema che più si ritrova nelle sue canzoni è l’amore. A 14 anni Riccardo scrive infatti il suo primo brano, dedicato ad una ragazza.

Il periodo del lockdown spinge Riccardo a un viaggio interiore molto importante, che ritroviamo nel suo primo EP, Quarantine Paranoid su SoundCloud. L’album attira immediatamente l’attenzione della Universal che propone al giovane un contratto. Da qui in poi Riccardo inizia a farsi chiamare Blanco, dimostrando di avere una scrittura personale e un’inclinazione musicale adatta al panorama discografico.

Nell’estate 2020 escono due suoi singoli: Belladonna e Notti in bianco. In autunno pubblica anche Ladro di fiori, secondo estratto dell’album Blu Celeste, in collaborazione con il suo produttore Michelangelo.

La canzone nostra è un singolo del 2021 frutto di una collaborazione con il produttore Mace e il rapper sardo Salmo. Il singolo ha un enorme successo. Blanco scala le classifiche e aggiunge in teca quattro dischi di platino. Nello stesso anno esce anche Paraocchi che entra nella Top Ten dei singoli più ascoltati.

Il suo primo album, Blu Celeste, pubblicato nel 2021, ottiene il titolo di decimo album più ascoltato in Italia nel 2022.

Innamorato, il secondo album di Blanco

Il 14 aprile 2023 è stato pubblicato il nuovo album dell’artista, il secondo. Il disco, scritto e composto da Blanco insieme a Michelangelo, contiene 12 brani, con melodie senza tempo. L’album è stato anticipato dal singolo L’isola delle rose, già certificato con il disco di platino. Al suo interno il singolo Un Briciolo Di Allegria, un brano che unisce due generazioni: la voce di Blanco e quella di Mina. L’atteso incontro artistico, in meno di ventiquattro ore dalla pubblicazione della canzone su YouTube, ha superato il milione di visualizzazioni.

Innamorato è ancora una volta un album dove Blanco decide di raccontarsi in modo trasparente. I 12 brani contenuti all’interno sembrano una sorta di diario dell’ultimo anno, che racconta le nuove esperienze vissute, i cambiamenti e le scoperte. Infatti tra le track c’è anche Giulia, dedicata alla sua omonima ex. Non una lettera d’amore, ma la tappa di un viaggio verso una meta nuova. Tutte le canzoni attingono dalla tradizionale musica italiana, rese moderne dall’artista e dal suo produttore, con l'inserimento di elementi elettronici, beat e funk.

Con chi ha duettato Blanco

Nel corso della sua carriera, Blanco ha duettato con diversi artisti del panorama musicale italiano, tra cui: Sfera Ebbasta, Mahmood e la già citata Mina.

Il duetto con Sfera Ebbasta

A giugno 2021, Blanco ha duettato con Sfera Ebbasta nel brano Mi fai impazzire. Un grande successo per i due artisti: la canzone ha conquistato il triplo disco di Platino e, in soli 2 mesi, ha raggiunto 47 milioni di stream sulle piattaforme.

Il duetto con Mahmood

Il duetto più famoso in assoluto è quello con Mahmood al Festival di Sanremo 2022, con la canzone vincitrice, Brividi. La canzone è stata un enorme successo tanto da essere la più ascoltata in Italia nel 2022 e quella con il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni in gara all’Eurovision (77 milioni). Il brano è stato riproposto anche in apertura del Festival di Sanremo 2023.

Il duetto con Mina

A 20 anni Blanco ha duettato con l’icona indiscussa della canzone italiana, Mina, in Un Briciolo di Allegria. "Ho realizzato l’irrealizzabile. Premetto che con Mina - ha dichiarato Blanco - non ci siamo mai incontrati, non ho mai parlato con lei. Il tramite è stato Paolo Zanotti che ha contattato Massimiliano Pani e abbiamo fatto quello che c’era da fare. Dico però che quando ho conosciuto i miei idoli – non farò nomi – quasi subito mi sono caduti dal piedistallo. Il non aver incontrato Mina fa sì che nella mia testa lei sia e resti super umana, e va bene così”.