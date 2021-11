Coloro che amano i gialli e le indagini di polizia hanno una nuova serie TV da guardare: si intitola 'Blanca' e va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 22 novembre. Racconta di una donna non vedente che, contro ogni previsione, diventa centrale per risolvere casi di cronaca nera in una Genova vivace e sfaccettata. Lo show ha potuto contare sulla consulenza di Andrea Bocelli, che ha descritto agli sceneggiatori il mondo dei non vedenti e ha fatto un piccolo training a Maria Chiara Giannetta, l'attrice che interpreta la protagonista.





Blanca, tutto la serie TV

Blanca è portatrice di luce

Come guardare la serie TV

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, 'Blanca' racconta di, a causa di un incendio che è costato la vita alla sorella maggiore. Dopo avere superato quello choc e avere imparato a convivere con il buio, Blanca decide di perseguire il sogno di diventare una consulente della polizia. Il primo gradino è uno stage di sei mesi, che subito la mette a confronto con un ambiente di lavoro maschilista e un po' retrogrado. Dalla sua ha però una grande forza d'animo e un, piccoli dettagli che sfuggono a un udito meno sviluppato del suo, ma che si rivelano spesso decisivi per la soluzione di un caso. Accompagnata dal fedele cane guida e attratta e divisa fra due uomini, la nostra eroina saprà farsi strada.Vale la pena di riportare le parole di Jan Maria Michelini, che si è alternato alla regia degli episodi con il collega Giacomo Martelli e che ha settato il tono di 'Bianca' dirigendone il primo episodio: "L'idea di fondo era quella di raccontare non solo la peculiarità della condizione di un diversamente vedente, ma anche l'interiorità di un personaggio così particolare ed unico come Blanca. La scelta è stata da subito netta e credo coerente. Blanca doveva, ed essere lei stessa portatrice di colore in un mondo grigio, veicolo di una nuova energia in un mondo stanco, di luce nel buio".La serie TV 'Blanca' è composta da, ognuno incentrato su uno specifico caso di cronaca nera. Il primo va in onda su Rai 1 il 22 novembre, alle 21:15. I restanti saranno trasmessi a cadenza settimanale, ogni lunedì sera. Coloro che preferissero non essere vincolati a un palinsesto rigido possono guardare le puntate in streaming su RaiPlay, piattaforma gratuita del servizio televisivo nazionale.