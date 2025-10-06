Blanca: le anticipazioni della puntata di lunedì 6 ottobre

Roma, 6 ottobre 2025 – Con il 23% di share e 3,8 milioni di spettatori davanti al televisore, 'Blanca 3' conferma il successo che la serie aveva già ottenuto con le stagioni precedenti. La consulente della polizia interpretata da Maria Chiara Giannetta e ispirata alla protagonista dei romanzi di Patrizia Rinaldi ha fatto ancora centro con nuove avventure che diventano sempre più intricate e complesse. Ecco cosa accadrà nel secondo episodio in onda questa sera.

Le anticipazioni della puntata

Nell'episodio intitolato 'Il Genovese' la squadra della polizia di Genova con cui Blanca (Giannetta) collabora si ritrova ad indagare sulla morte di una psicologa , ritrovata in circostanze misteriose nel carcere Marassi. La donna sembrerebbe esseresi tolta la vita intenzionalmente ma, in realtà, la sua scomparsa potrebbe nascondere qualcosa di più torbido e doloroso.

Mentre le indagini vanno avanti, la protagonista si imbatte in sua madre Nadia , detenuta proprio al Marassi, e i fantasmi del suo passato tornano dunque a farle visita e, questa volta, forse la ragazza troverà le risposte che sta cercando. Non solo: Eva Faraldi (Matilde Gioli), capo dell'agenzia per cui lavora Domenico Falena (il nuovo interesse amoroso di Blanca, interpretato da Domenico Diele) assegna al ragazzo una missione lontano da Genova e la gelosia di Michele Liguori (Giuseppe Zeno) diventa sempre più evidente. Anche Veronica (Chiara Baschetti), la sua ragazza, se ne accorgerà e le conseguenze non tarderanno ad arrivare.

Dove vedere 'Blanca 3'

Il secondo episodio di 'Blanca 3' va in onda lunedì 6 ottobre su Rai1 a partire dalle 21:30 .