"Blanca mi ha insegnato la passione per la vita a Giffoni Valle Piana (Salerno)"

GIFFONI VALLE PIANA (Salerno)

Andrà in onda sulla Rai e su Raiplay dal 5 ottobre la seconda stagione di Blanca, la serie tv – prodotta dalla Lux di Luca e Matilde Bernabei – che ha come protagonista una detective non vedente, interpretata da una magnifica Maria Chiara Giannetta. Blanca ha rappresentato, fra i molti investigatori e detective che affollano la tv, una rivoluzione. Giovane, bella, iperattiva, ironica. Vestiti coloratissimi, cintura stretta, gonna corta, grande intuito. E attimi di attrazione col collega poliziotto Giuseppe Zeno. Tutti i colori di Blanca, potremmo dire.

Ieri al Giffoni film festival Maria Chiara Giannetta ha accompagnato la proiezione di due clip della nuova stagione, e si è raccontata alle centinaia di ragazzi che compongono l’immensa giuria del festival. "Interpretare Blanca mi ha cambiato la vita – dice – Mi ha insegnato che la vita è l’unica cosa che abbiamo, e ce la dobbiamo prendere tutta. La vita non è una passeggiata. Vivere non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto il diluvio. Blanca, che ha perso la vista ma non la voglia di vivere, l’entusiasmo, l’ironia, mi ha insegnato tanto".

Il discorso cade sull’intelligenza artificiale, sullo sciopero degli attori americani. "Non accetterei mai un deep fake del mio volt – dice Maria Chiara Giannetta – Non cederei mai la mia immagine, il diritto di usarla come vogliono. Tutto ha un limite. Appoggio tutte le proteste che si stanno facendo, e spero che tutto si risolva il prima possibile, perché tutti dobbiamo lavorare. Noi attori, non le macchine".

Della seconda stagione di Blanca possiamo intuire qualcosa dai pochi secondi delle clip mostrate. Una ci consegna una Blanca in crisi: il suo appartamento diventato un caos, il disordine che regna. Una Blanca che non controlla la sua casa, e forse la sua vita. "Che cosa vi posso anticipare della seconda stagione? Blanca avrà a che fare con un’altra persona non vedente, che reagisce al proprio handicap in una maniera completamente opposta alla sua".

Con lei, sul palco, Sara Ciocca, che nella serie è Lucia. Sara Ciocca è, praticamente, un’enfant prodige: a quindici anni, ha già la filmografia di un veterano e la proprietà di linguaggio di un accademico della Crusca. "Io ho la stessa età vostra", dice ai ragazzini che la guardano incantati. "Se avete un sogno, inseguitelo e non vi arrendete. Troverete tante porte chiuse, ma alla fine troverete quella che si apre".

Giovanni Bogani