Blanca 3, quinta puntata: anticipazioni e trama

Ha raggiunto il 23,9% di share la puntata del 20 ottobre di ‘Blanca 3’, un risultato pari a 3 milioni e 915mila spettatori. La fiction basata sui romanzi di Patrizia Rinaldi continua a riscuotere un grande successo nel pubblico, ormai appassionato alle vicende della consulente della polizia interpretata da Maria Chiara Giannetta. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio.

Blanca 3: le anticipazioni della quinta puntata

Il quinto episodio della terza stagione di ‘Blanca’ si intitola ‘Acido’. Il commissariato è sconvolto da un criminale seriale che sfregia con l’acido tutte le sue vittime: donne che hanno subito interventi di chirurgia estetica. Tra gli agenti parte una corsa contro il tempo: è necessario capire chi potrebbe essere la prossima vittima per fermare l’attacco.

A Genova, nel frattempo, è arrivata Lucia (Sara Ciocca) che decide di passare molto tempo con Blanca (Giannetta). Nonostante la protagonista sia a conoscenza di un segreto che riguarda la ragazzina, sceglie di non parlargliene.

Il rapporto tra Blanca e Domenico (Domenico Diele) continua a crescere ma l’uomo sembra nasconderle qualcosa. Lo ha capito anche Michele Liguori (Giuseppe Zeno) che, intenzionato a scoprire cosa Daniele stia nascondendo e soprattutto desideroso di proteggere Blanca, finirà per mettersi nei guai.

Dove e quando vedere ‘Blanca 3’

Il quarto episodio di ‘Blanca 3’ andrà in onda lunedì 27 ottobre su Rai1 a partire dalle ore 21.00.