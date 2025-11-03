Blanca 3, le anticipazioni dell’ultima puntata e i dubbi sulla quarta stagione

Roma, 3 novembre 2025 – La puntata di ‘Blanca 3’ di lunedì 27 ottobre ha registrato il 24,3% di share, pari a 3 milioni 884 mila spettatori. Numeri che valgono una conferma: lo show di Rai 1 tratto dai romanzi di Patrizia Rinaldi e con Maria Chiara Giannetta nel ruolo della protagonista continua a registrare un successo dopo l’altro. Lunedì 3 novembre va in onda l’ultimo episodio della stagione numero 3: ecco cosa accadrà.

‘Blanca 3’: le anticipazioni

L’ultimo episodio della terza stagione di ‘Blanca’ sarà ‘Il bambino’ e già il titolo lascia intendere che, finalmente, si arriverà alla conclusione del caso che ha sconvolto tutti gli episodi. Blanca (Giannetta) riuscirà, infatti, finalmente ad andare avanti in maniera decisiva nelle indagini che hanno visto la scomparsa del bambino legato in qualche modo a suor Valya e alla sua morte. Questo la porterà anche a mettere in discussione Domenico (Domenico Diele) che sembra essere strettamente coinvolto nel caso e le ha mentito più volte. Potrà ancora fidarsi di lui?

Michele Liguori (Giuseppe Zeno) si troverà nuovamente davanti a un bivio: dare ascolto al suo senso del dovere o far prevalere i sentimenti verso la donna che ama?

Una scena di 'Blanca 3'

‘Il bambino’ riprende anche una questione che finora è rimasta in secondo piano: Blanca è incinta e dovrà decidere se portare avanti la gravidanza, con la consapevolezza che spesso i figli sono di chi li cresce e non solo di chi ha contribuito a metterli al mondo.

La locandina di Blanca, la fiction di Rai 1 arrivata alla terza stagione

Dove vedere l’ultima puntata di ‘Blanca 3’

L’ultimo episodio di ‘Blanca 3’ andrà in onda lunedì 3 novembre su Rai 1 a partire dalle 21:30. La serie completa è anche disponibile on-demand su RaiPlay.

‘Blanca 4’ ci sarà?

Nonostante l’immenso successo ottenuto da tutte le stagioni dello show, c’è ancora incertezza sul futuro e non è detto che ‘Blanca 4’ ci sarà.

A destare sospetti nei fan sono state le parole della protagonista Maria Chiara Giannetta nel corso di un’intervista: “Un attore non lascerebbe mai il suo personaggio, ma è giusto concludere” ha dichiarato. E ha aggiunto: “Una serie non è un reality, va chiusa, oppure diventa morbosità. Capirete voi se ci sarà spazio per una continuazione”.