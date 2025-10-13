Lunedì 13 Ottobre 2025

13 ott 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Blanca 3: le anticipazioni della puntata di lunedì 13 ottobre

Cosa vedremo nel terzo episodio della fiction di Rai 1 in onda questa sera alle 21:30

Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno sono i protagonisti di 'Blanca' (Ansa)

Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno sono i protagonisti di 'Blanca' (Ansa)

Ancora un trionfo per ‘Blanca’ che lo scorso 6 ottobre ha tenuto incollati, con la seconda puntata, ben 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share. La fiction Rai tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi continua ad affascinare il pubblico ormai affezionato alla consulente della polizia genovese con il volto di Maria Chiara Giannetta. Questa sera in tv va in onda il terzo episodio.

Cosa vedremo nella puntata di questa sera

Il delfino – Blanca (Giannetta) e Liguori (Giuseppe Zeno) si ritrovano a lavorare fianco a fianco sul tentato omicidio di un tirocinante del Centro Recupero Animali Marini. Il ragazzo, infatti, è precipitato dal tetto e le circostanze in cuitutto è avvenuto appaiono piuttosto sospette.

La vicinanza tra i due porterà l’ispettore Liguori a ripensare al sentimento che lo lega alla collega, la quale – però – è decisamente concentrata su altro. Blanca, infatti, insieme a Domenico (Domenico Diele) continua a indagare sul bambino legato a Valya. La complicità nata tra i due, destinata a crescere, sembra infastidire sempre di più Eva Faraldi (Matilde Gioli).

Dove vedere ‘Blanca 3’

Il terzo episodio di ‘Blanca 3’ andrà in onda lunedì 13 ottobre su Rai 1 a partire dalle 21:30. Le puntate già trasmesse sono disponibili on-demand su RaiPlay.

