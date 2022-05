Blake Lively, esordio alla regia grazie a 'Seconds'

Dopo una carriera quasi ventennale come attrice, Blake Lively ha deciso di misurarsi con la regia del suo primo lungometraggio. Si intitola 'Seconds' ed è un progetto parecchio ambizioso e interessante: è infatti l'adattamento dell'omonima graphic novel di Bryan Lee O'Malley (quello di 'Scott Pilgrim vs. The World'). La sceneggiatura del futuro film è stata scritta da Edgar Wright, che di 'Scott Pilgrim vs. The World' ha curato la versione per il grande schermo in qualità di regista e sceneggiatore, e che è famoso anche per 'Baby Driver' e la cosiddetta trilogia del cornetto ('L'alba dei morti dementi', 'Hott Fuzz' e 'La fine del mondo').



Di cosa parla 'Seconds'

Pubblicato nel 2014, il fumetto 'Seconds' era attesissimo, perché arrivava dopo l'enorme successo di 'Scott Pilgrim'. Le attese furono ripagate: Bryan Lee O'Malley si confermò un narratore di razza, ottenne recensioni lusinghiere e conquistò il plauso di alcuni nomi famosi (per esempio Guillermo del Toro).



La trama ruota attorno a una giovane donna di nome Katie, chef di talento che gestisce un ristorante di successo e ha intenzione di aprirne un secondo. All'improvviso, una serie di eventi le mettono i bastoni tra le ruote: per esempio la sua migliore cameriera riporta gravi ferite, il rapporto con un altro chef si inceppa e il suo affascinante ex torna a farsi vivo. Insomma, Katie si trova in difficoltà. Una notte, una misteriosa ragazza appare e le rivela una semplice routine per sistemare le cose: scrivere su un taccuino il proprio errore, ingerire un fungo, andare a dormire e svegliarsi di nuovo. Fine. La cura funziona, solo che Katie decide di ripetere l'esperimento per sistemare una serie di altre cose e rendere la propria vita perfetta. Peccato che sia contro le regole e che le sue azioni portino più problemi che altro, rompendo l'equilibrio dello spazio-tempo.



Il film di Blake Lively

A partire da questa trama, Edgar Wright ha scritto la sceneggiatura e ora si prepara a gestire la produzione esecutiva dell'adattamento, affiancato da Marc Platt (che ha già prodotto 'Scott Pilgrim') e potendo contare sull'appoggio di Searchlight Pictures, sussidiaria di Walt Disney Studios. Un gruppo di lavoro molto solido e che rappresenta ottime fondamenta per il lavoro di Blake Lively. La quale, dal canto suo, si cimenterà per la prima volta alla regia di un lungometraggio e per la seconda volta in assoluto dietro la cinepresa: nel 2021 ha infatti diretto per Taylor Swift il videoclip di 'I Bet You Think About Me'. Ora inizia la fase di ricerca del cast e di programmazione del lavoro sul set: dopo di che sarà possibile ipotizzare una data di uscita nelle sale. Appena abbiamo novità ve le diciamo.