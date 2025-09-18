‘Black Rabbit’, debutta su Netflix la serie con Jude Law e Jason Bateman

Roma, 18 18 settembre 2025 – Arriva oggi su Netflix Black Rabbit, una miniserie in otto episodi con Jude Law e Jason Bateman, due fratelli chiamati a fare i conti con segreti e debiti che tornano a bussare alla loro porta. Creata da Zach Baylin e Kate Susman, la serie mescola il mondo dei ristoranti VIP con dinamiche familiari oscure e ambientazioni metropolitane ricche di tensione.

La trama: due fratelli, un locale e tante ombre

Il protagonista Jake Friedken (Jude Law) gestisce con successo Black Rabbit, un ristorante chic di Manhattan, ma la sua vita va in crisi quando nella sua vita riappare Vince (Jason Bateman), il fratello caduto in disgrazia. Vince porta con sé debiti, problemi personali e un passato che Jake aveva provato a lasciarsi alle spalle. La trama si sviluppa non solo attorno all’affari del locale, ma alle relazioni spezzate, ai segreti di famiglia e alla pressione che gravita intorno al successo.

Tra glamour metropolitano e tensione crescente

Il cast vede accanto a Law e Bateman nomi come Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Ṣọpẹ́ Dìrísù, Troy Kotsur. La produzione è affidata a Zach Baylin e Kate Susman, con Bateman che dirige i primi due episodi e una regia che alterna momenti di grande eleganza visiva a sequenze più cruente e destabilizzanti. Il mondo del lusso notturno, dei clienti facoltosi, dei debiti da saldare e delle ambizioni professionali è raffigurato con cura, mentre la città di New York diventa sfondo pieno di risvolti noir.

Quanto è oscura la tana del coniglio?

Le prime recensioni riconoscono a Black Rabbit il merito di evocare atmosfere tese e conflitti morali, ma segnalano anche un grande limite. I due protagonisti restano fin troppo freddi e distaccati, tanto che lo spettatore rischia di non immedesimarsi fino in fondo con il loro dramma. La serie si inserisce nel filone dei nuovi drammi familiari di Netflix, con un taglio più maturo: ambientazione urbana, conflitti concreti e un velo di criminalità che attraversa legami di sangue già fragili. Non resta che lasciarsi inghiottire nell’oscurità di Black Rabbit e vedere fin dove porterà.