Black Out 2: cosa accadrà nella puntata finale

Roma, 4 febbraio 2025 – Tra colpi di scena, fiato sospeso di protagonisti e telespettatori, intrighi e segreti ‘Black Out 2: le verità nascoste’ è arrivato alla sua puntata finale. L’appuntamento conclusivo della seconda stagione dello show andrà in onda questa sera alle 21.30 su Rai1. Gli ascolti delle puntate precedenti hanno confermato il successo della serie che già due anni fa, con la prima stagione, aveva raggiunto ottimi ascolti che sono stati assolutamente confermati. Ecco cosa accadrà nel finale della fiction con Alessandro Preziosi ambientata nella Valle del Vanoi.

Black Out 2: anticipazioni della puntata finale

Come per le altre puntate di ‘Black Out 2’, anche quella in onda martedì 4 febbraio sarà composta da due episodi: ‘Oltre la valle’ e ‘Verità nascoste’. Allerta spoiler nei prossimi paragrafi.

Oltre la valle – L’elicottero che avrebbe dovuto portare gli ospiti dell’hotel lontano dalla Valle ha subito un guasto irrimediabile. Giovanni (Alessandro Preziosi) cerca di capire come sia accaduto e non riesce neppure a darsi una spiegazione per la morte di Natasha. Per questo decide di allearsi con Marco (Marco Rossetti), convinto che Federica (Adele Dezi) nasconda qualcosa e intenzionato a smascherarla. Marco, in realtà, ha già scoperto il doppio gioco di Federica e si è alleato con lei: lui e la sua famiglia riusciranno a salvarsi grazie a un bunker nascosto a cui Federica e i suoi hanno accesso e in cambio lui gli consegnerà Giovanni.

Verità nascoste – Elena (Giulia Patrignani), la figlia di Giovanni, scopre l’esistenza del bunker e avvisa suo padre. L’uomo riesce a liberarsi e raggiunge gli altri ospiti dell’hotel. In albergo, Federica e i malviventi con cui è alleata hanno imprigionato gli ospiti in un magazzino, condannandoli a morte certa. Marco, Claudia (Rike Schmid) e la loro figlia, Anita (Juju Di Domenico), possono invece accedere al bunker ma Claudia rifiuta perché capisce che la salvezza della sua famiglia è dipesa dal tradimento di Marco.

In realtà quest’ultimo ha preso in giro Federica e stretto un patto segreto con Giovanni che ha liberato gli altri ospiti. Tra gli ex clienti dell’hotel e i malviventi che li tenevano in ostaggio inizia uno scontro: tutti ora sanno che solo chi riuscirà ad entrare nel bunker avrà salva la vita.

Quando e dove va in onda ‘Black Out – le verità nascoste’

La seconda stagione di ‘Black Out’ è andata in onda ogni martedì su Rai 1 alle 21:30 a partire dal 14 gennaio. In ogni appuntamento sono stati trasmessi due episodi. La serie è composta da 8 episodi in totale e martedì 4 febbraio andrà, dunque, in onda la puntata finale. Tutte le puntate precedenti sono anche disponibili su RaiPlay.