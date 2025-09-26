Black Carpet Awards, per l’inclusione

La moda come strumento di cambiamento sociale: è questo il messaggio al centro della terza edizione dei Black Carpet Awards, andata in scena al Teatro Manzoni di Milano con il patrocinio del Comune e il supporto della Camera Nazionale della Moda Italiana. Promossa da Afro Fashion Association, la cerimonia ha celebrato i Leader of Change, figure che hanno saputo distinguersi nel promuovere diversità, inclusione ed equità all’interno dell’industria creativa. Un’edizione speciale che ha coinciso con i dieci anni dell’associazione fondata da Michelle Francine Ngonmo, la quale nel suo discorso ha sottolineato come rappresentanza significhi accesso e possibilità concrete. La conduzione è stata affidata a Tamu McPherson, creativa e attivista che incarna perfettamente lo spirito della manifestazione.

Tra i momenti più intensi, la consegna del One-Time Award dedicato alla memoria della curatrice Koyo Kouoh, figura chiave nel dare centralità alla cultura africana e diasporica. Il riconoscimento è andato a Janine Gaëlle Dieudji. Dieci i vincitori delle cinque categorie principali: Nogaye Ndiaye e Mariam Battistelli (Culture), Rediet Longo e Augusta Carter (Creativity), Aya Mohamed e Ronke Oluwadare (Community), Antonio Dikele Distefano e la coppia Caterina Monda & Debrina Aliyah (Entrepreneurship), Igiaba Scego e Leandra Medeiros Cerezo (Legacy). Sul palco anche “The New Wave”, progetto che ha dato spazio a dieci giovani talenti creativi internazionali.

Accanto alla riflessione, non è mancato lo scintillio glamour: tra i presenti, grande attenzione per Chiara Ferragni, al suo debutto serale in questa stagione.

I Black Carpet Awards, sempre più appuntamento centrale della Milano Fashion Week, dimostrano come la moda nera non sia solo estetica ma linguaggio culturale e politico. Un terreno fertile di idee, capace di trasformare il fashion system in un luogo in cui la creatività diventa strumento di emancipazione.