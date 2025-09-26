Black Carpet Awards, per l’inclusione

Venerdì 26 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
26 set 2025
NICOLETTA FOUQUE'
La moda come strumento di cambiamento sociale: è questo il messaggio al centro della terza edizione dei Black Carpet Awards,...

La cerimonia di premiazione dei Black Carpet Awards al Teatro Manzoni di Milano

La moda come strumento di cambiamento sociale: è questo il messaggio al centro della terza edizione dei Black Carpet Awards, andata in scena al Teatro Manzoni di Milano con il patrocinio del Comune e il supporto della Camera Nazionale della Moda Italiana. Promossa da Afro Fashion Association, la cerimonia ha celebrato i Leader of Change, figure che hanno saputo distinguersi nel promuovere diversità, inclusione ed equità all’interno dell’industria creativa. Un’edizione speciale che ha coinciso con i dieci anni dell’associazione fondata da Michelle Francine Ngonmo, la quale nel suo discorso ha sottolineato come rappresentanza significhi accesso e possibilità concrete. La conduzione è stata affidata a Tamu McPherson, creativa e attivista che incarna perfettamente lo spirito della manifestazione.

Tra i momenti più intensi, la consegna del One-Time Award dedicato alla memoria della curatrice Koyo Kouoh, figura chiave nel dare centralità alla cultura africana e diasporica. Il riconoscimento è andato a Janine Gaëlle Dieudji. Dieci i vincitori delle cinque categorie principali: Nogaye Ndiaye e Mariam Battistelli (Culture), Rediet Longo e Augusta Carter (Creativity), Aya Mohamed e Ronke Oluwadare (Community), Antonio Dikele Distefano e la coppia Caterina Monda & Debrina Aliyah (Entrepreneurship), Igiaba Scego e Leandra Medeiros Cerezo (Legacy). Sul palco anche “The New Wave”, progetto che ha dato spazio a dieci giovani talenti creativi internazionali.

Accanto alla riflessione, non è mancato lo scintillio glamour: tra i presenti, grande attenzione per Chiara Ferragni, al suo debutto serale in questa stagione.

I Black Carpet Awards, sempre più appuntamento centrale della Milano Fashion Week, dimostrano come la moda nera non sia solo estetica ma linguaggio culturale e politico. Un terreno fertile di idee, capace di trasformare il fashion system in un luogo in cui la creatività diventa strumento di emancipazione.

